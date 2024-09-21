المركزي المصري: نستهدف سياسات مستدامة تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رامي أبوالنجا نائب محافظ المصري، التزام البنك بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب وتشجع الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، قائلا“أعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك”.

جاء ذلك خلال عقد نائب محافظ البنك عددا من اللقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، وذلك على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال“BEBA”، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت وفدا رسميا وتجاريا واستثماريا مصريا رفيع المستوى، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

موضوعاتزيادة بنحو 4 أضعاف في أصول صندوق“AZ-Gold” حتى أغسطس 2024 تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر تتجاوز 3 مليارات يورو منذ 2006 “التضامن” تبحث خطة تطوير“بنك ناصر” بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب المحافظ بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة، استعرض خلالها أبوالنجا الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة.

واستعرض أبوالنجا، رؤية المركزي المصري خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية، والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.

وشدد على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيراً إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكافة المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.

وأوضح أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.

ولفت إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخراً في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.

المصدر: