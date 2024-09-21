%7 نموا في إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية بنهاية يونيو الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 480.64 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وذكر بنك الشعب الصيني اليوم السبت، إن الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%.
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ومن بين الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 433.1 تريليون يوان، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، في حين انخفضت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.75 تريليون يوان.
وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 33.8 تريليون يوان.
وبلغت الخصومات الإجمالية للمؤسسات المالية 438.68 تريليون يوان، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698923
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