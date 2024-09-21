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%7 نموا في إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية بنهاية يونيو الماضي

9/21/2024 4:48:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 480.64 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وذكر بنك الشعب الصيني اليوم السبت، إن الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%.

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ومن بين الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 433.1 تريليون يوان، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، في حين انخفضت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.75 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 33.8 تريليون يوان.

وبلغت الخصومات الإجمالية للمؤسسات المالية 438.68 تريليون يوان، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.

المصدر:

MENAFN21092024000202011048ID1108698923

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