محللون يتوقعون نمو ربحية الشركات الأمريكية بالربع المنتهي في 30 سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع محللو“فاكت ست” نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، لتواصل اتجاهها الصعودي.
وقالت شركة البيانات المالية، إن مؤشر السوق الأمريكي يتداول حاليًا عند مستوى يبلغ 21.4 مرة مثل أرباحه المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 19.5 مرة، ومتوسط عشر سنوات وقدره 18 مرة.
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وخلال الربع الجاري، أعلنت 60 شركة مدرجة في“إس آند بي 500” توقعات سلبية لأرباح السهم الواحد، في مقابل إصدار 50 شركة تقديرات إيجابية للأرباح، ويعد المحللون أكثر تفاؤلاً بشأن قطاعات خدمات الاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير أن هناك 11882 توصية للأسهم في المؤشر، ومن بين هذه التقييمات، 54.5% توصية بالشراء -انخفاضًا من 55.2% في 30 يونيو- و40.2% توصية بالاحتفاظ، و5.2% توصية بالبيع.
في 30 يونيو، بلغ معدل نمو الأرباح المقدر على أساس سنوي للمؤشر 7.8% خلال الربع الثالث، ومن المتوقع أن تعلن ثمانية قطاعات عن أرباح أقل حاليًا مقارنة بنهاية الربع الثاني، بسبب المراجعات الهبوطية لتقديرات ربحية السهم.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698921
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