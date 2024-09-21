محللون يتوقعون نمو ربحية الشركات الأمريكية بالربع المنتهي في 30 سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع محللو“فاكت ست” نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، لتواصل اتجاهها الصعودي.

وقالت شركة البيانات المالية، إن مؤشر السوق الأمريكي يتداول حاليًا عند مستوى يبلغ 21.4 مرة مثل أرباحه المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 19.5 مرة، ومتوسط ​​عشر سنوات وقدره 18 مرة.

موضوعاتزيادة بنحو 4 أضعاف في أصول صندوق“AZ-Gold” حتى أغسطس 2024 تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر تتجاوز 3 مليارات يورو منذ 2006 “التضامن” تبحث خطة تطوير“بنك ناصر” بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وخلال الربع الجاري، أعلنت 60 شركة مدرجة في“إس آند بي 500” توقعات سلبية لأرباح السهم الواحد، في مقابل إصدار 50 شركة تقديرات إيجابية للأرباح، ويعد المحللون أكثر تفاؤلاً بشأن قطاعات خدمات الاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح التقرير أن هناك 11882 توصية للأسهم في المؤشر، ومن بين هذه التقييمات، 54.5% توصية بالشراء -انخفاضًا من 55.2% في 30 يونيو- و40.2% توصية بالاحتفاظ، و5.2% توصية بالبيع.

في 30 يونيو، بلغ معدل نمو الأرباح المقدر على أساس سنوي للمؤشر 7.8% خلال الربع الثالث، ومن المتوقع أن تعلن ثمانية قطاعات عن أرباح أقل حاليًا مقارنة بنهاية الربع الثاني، بسبب المراجعات الهبوطية لتقديرات ربحية السهم.

المصدر: