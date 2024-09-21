الحكومة الألمانية تتمسك بحصتها في كومرتس بنك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة التمويل الألمانية، إن برلين لن تبيع أي أسهم أخرى في“كومرتس بنك” في الوقت الحالي، وإن استراتيجية ثاني أكبر مقرض في البلاد موجهة نحو الاستقلال، فيما اعتبرته الأسواق إشارة لمعارضة الحكومة صفقة
الاستحواذ من“يوني كريديت”.
وأوضحت الوكالة التي تعد جزءاً من وزارة المالية وتدير حيازات الحكومة، أن اجتماع لجنة من المسؤولين الحكوميين الجمعة قرر عدم بيع أي أسهم إضافية في“كومرتس بنك”، وحتى إشعار آخر.
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ويأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان المقرض الإيطالي عن استحواذه على حصة 9% في البنك، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم فيه، كما أشار رئيسه التنفيذي“أندريا أورسيل” إلى طموحاته في الاندماج، وهو ما فاجأ الحكومة، وأثار معارضة النقابات العمالية.
وفي حين لا تزال الحكومة الألمانية مالكة لحصة قدرها 12% من“كومرتس بنك” بعد بيع 4.5% من أسهمه إلى“يوني كريديت”، دعت النقابات العمالية وإدارة المقرض الألماني خلال الأسبوع الماضي الحكومة إلى تأجيل أي مبيعات أخرى للأسهم.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698920
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