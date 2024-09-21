الحكومة الألمانية تتمسك بحصتها في كومرتس بنك

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة التمويل الألمانية، إن برلين لن تبيع أي أسهم أخرى في“كومرتس بنك” في الوقت الحالي، وإن استراتيجية ثاني أكبر مقرض في البلاد موجهة نحو الاستقلال، فيما اعتبرته الأسواق إشارة لمعارضة الحكومة الاستحواذ من“يوني كريديت”.

وأوضحت الوكالة التي تعد جزءاً من وزارة المالية وتدير حيازات الحكومة، أن اجتماع لجنة من المسؤولين الحكوميين الجمعة قرر عدم بيع أي أسهم إضافية في“كومرتس بنك”، وحتى إشعار آخر.

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ويأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان المقرض الإيطالي عن استحواذه على حصة 9% في البنك، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم فيه، كما أشار رئيسه التنفيذي“أندريا أورسيل” إلى طموحاته في الاندماج، وهو ما فاجأ الحكومة، وأثار معارضة النقابات العمالية.

وفي حين لا تزال الحكومة الألمانية مالكة لحصة قدرها 12% من“كومرتس بنك” بعد بيع 4.5% من أسهمه إلى“يوني كريديت”، دعت النقابات العمالية وإدارة المقرض الألماني خلال الأسبوع الماضي الحكومة إلى تأجيل أي مبيعات أخرى للأسهم.

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