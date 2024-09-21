الاستثمار المغامر في تقنيات الدفاع الأمريكية يسجل 70 مليار دولار بعامين

MENAFN - Al-Borsa News) تواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للابتكار الدفاعي، مع موازنة دفاع مقترحة تبلغ 850 مليار دولار لعام 2025، بما في ذلك تخصيص كبير للبحث والتطوير، حيث تستفيد وزارة الدفاع من أحدث التقنيات، وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب تقرير لبنك“جيه بي مورجان” الجمعة، تسارع نمو الاستثمار المغامر في التكنولوجيا الدفاعية منذ عام 2014، قبل أن يصل إلى ذروته في عام 2021، لكنه بلغ نحو 70 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023.

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وأوضح التقرير، أنه حتى مع التباطؤ، فإن الاستثمار المغامر في التكنولوجيا الدفاعية بصدد تسجيل 25 مليار دولار هذا العام، ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء (21 مليار دولار في عام 2019).

وبلغ الاستثمار التراكمي خلال العقد الماضي في الحوسبة المتقدمة والبرمجيات 54 مليار دولار، و38 مليار دولار لتقنيات الاستشعار والاتصال والأمن، وزادت استثمارات التكنولوجيا الحيوية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2024.

أُطلقت وحدة الابتكار الدفاعي في عام 2015 خصيصًا لتسريع تبني وزارة الدفاع للتكنولوجيا التجارية، وتحويل القدرات والإمكانيات العسكرية، وتعزيز قاعدة الابتكار في مجال الأمن القومي الأمريكي، وقفزت مخصصات الوحدة إلى 983 مليون دولار هذا العام، مقارنة بـ 70 مليون دولار العام الماضي.

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