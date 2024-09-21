شركة صينية تعطي دفعة لـبوينج بشراء 50 طائرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق بنك التنمية الصيني على شراء 50 طائرة من شركة بوينج، في صفقة
من المتوقع أن تعطي دفعا لعملاق صناعة الطيران الأمريكي الذي يواجه تدقيقا متزايدا وإضرابات عمال.
وقال بيان، إن شراء طائرات بوينج 737-8 يأتي في وقت تسعى فيه وحدة التأجير التمويلي للطائرات التابعة لبنك التنمية الصيني لتعزيز أسطولها بطائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
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ومن المتوقع تسليم طائراتج 737 ماكس بين عامي 2028 و2031، وفقا لملف طلب الشراء.
ويأتي الطلب في الوقت الذي أعلنت فيه بوينج، الأربعاء، أنها ستبدأ بمنح إجازات مؤقتة لموظفيها لخفض الانفاق وسط إضراب عمالي أدى إلى إغلاق مجموعة من مصانعها.
ونظم عمالالشركة اعتصاما الجمعة أدى إلى إغلاق مصانع تجميع طائرات من طرازي 737 ماكس و777، في رينتون وإيفرت بالقرب من سياتل.
كما خضعت شركة الطيران لتدقيق أكبر منذ انفصال باب عن جسم طائرة بوينج 737 ماكس تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة في يناير، ما أجبر قائدها على القيام بهبوط اضطراري.
وأعاد ذلك إحياء الأسئلة حول معايير السلامة ومراقبة الجودة بعد أن أحرزت الشركة تقدما في أعقاب حادثي تحطم طائرتي ماكس في عامي 2018 و2019.
وفي مارس، أعلنت بوينج عن تغييرات إدارية شملت تنحي رئيسها التنفيذي ديف كالهون. كما أبطأت إنتاج طائرات ماكس مع تحسين مراقبة الجودة.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698917
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