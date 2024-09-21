شركة صينية تعطي دفعة لـبوينج بشراء 50 طائرة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق بنك التنمية الصيني على شراء 50 طائرة من شركة بوينج، في من المتوقع أن تعطي دفعا لعملاق صناعة الطيران الأمريكي الذي يواجه تدقيقا متزايدا وإضرابات عمال.

وقال بيان، إن شراء طائرات بوينج 737-8 يأتي في وقت تسعى فيه وحدة التأجير التمويلي للطائرات التابعة لبنك التنمية الصيني لتعزيز أسطولها بطائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

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ومن المتوقع تسليم طائراتج 737 ماكس بين عامي 2028 و2031، وفقا لملف طلب الشراء.

ويأتي الطلب في الوقت الذي أعلنت فيه بوينج، الأربعاء، أنها ستبدأ بمنح إجازات مؤقتة لموظفيها لخفض الانفاق وسط إضراب عمالي أدى إلى إغلاق مجموعة من مصانعها.

ونظم عمالالشركة اعتصاما الجمعة أدى إلى إغلاق مصانع تجميع طائرات من طرازي 737 ماكس و777، في رينتون وإيفرت بالقرب من سياتل.

كما خضعت شركة الطيران لتدقيق أكبر منذ انفصال باب عن جسم طائرة بوينج 737 ماكس تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة في يناير، ما أجبر قائدها على القيام بهبوط اضطراري.

وأعاد ذلك إحياء الأسئلة حول معايير السلامة ومراقبة الجودة بعد أن أحرزت الشركة تقدما في أعقاب حادثي تحطم طائرتي ماكس في عامي 2018 و2019.

وفي مارس، أعلنت بوينج عن تغييرات إدارية شملت تنحي رئيسها التنفيذي ديف كالهون. كما أبطأت إنتاج طائرات ماكس مع تحسين مراقبة الجودة.

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