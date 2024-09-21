تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضى بالمدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضى بأنواعها بالمدن الجديدة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لبيان لوزارة الإسكان، من المقرر أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التى تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر فى التجديد من عدمه.

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وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات“سكنية – تجارية – عمرانى متكامل.. إلخ”، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة فى ذات الشأن، وبضوابط محددة.

وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضى بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة“الأول – الثانى – الثالث”، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 بتاريخ 1-4-2024، فيما يخص نشاط العمرانى المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.

وأشار إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.