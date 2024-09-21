الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو، (39 مليار دولار)، من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه مع اقتراب فصل الشتاء فيما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وصرحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي، إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في كييف:“نحن واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة”.

موضوعاتشركة صينية تعطي دفعة لـ”بوينج” بشراء 50 طائرة الاستثمار المغامر في تقنيات الدفاع الأمريكية يسجل 70 مليار دولار بعامين “فولكس فاجن” تنفي خطط تسريح 30 ألفًا من قوتها العاملة

وأوكرانيا بحاجة ماسة للأموال في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء هذا الشتاء بعد قصف روسي عنيف.

وكانت فون دير لاين قالت في وقت سابق إنها تزور كييف لمناقشة الدعم الذي ستقدمه أوروبا لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيكون صعبا بسبب نقص الطاقة الناجم عن القصف الروسي لهذه المنشآت.

وكتبت على إكس:“تأتي زيارتي الثامنة لكييف مع اقتراب الموسم الذي تحتاج فيه البلاد إلى التدفئة ومواصلة روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة”.

وأكدت أن الاتحاد الاوروبي سيساعد أوكرانيا“على إضاءة المنازل وتأمين الدفء للشعب الأوكراني ودفع عجلة الاقتصاد”.

وقالت إن الاتحاد الاوروبي سيساعد أوكرانيا على إصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية وتصدير الكهرباء إلى البلاد.

ومن المفترض أن يغطي هذا الدعم 25% من حاجات أوكرانيا لفصل الشتاء.

المصدر: