الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو، (39 مليار دولار)، من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه مع اقتراب فصل الشتاء فيما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد.
وصرحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي، إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في كييف:“نحن واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة”.
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وأوكرانيا بحاجة ماسة للأموال في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء هذا الشتاء بعد قصف روسي عنيف.
وكانت فون دير لاين قالت في وقت سابق إنها تزور كييف لمناقشة الدعم الذي ستقدمه أوروبا لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيكون صعبا بسبب نقص الطاقة الناجم عن القصف الروسي لهذه المنشآت.
وكتبت على إكس:“تأتي زيارتي الثامنة لكييف مع اقتراب الموسم الذي تحتاج فيه البلاد إلى التدفئة ومواصلة روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة”.
وأكدت أن الاتحاد الاوروبي سيساعد أوكرانيا“على إضاءة المنازل وتأمين الدفء للشعب الأوكراني ودفع عجلة الاقتصاد”.
وقالت إن الاتحاد الاوروبي سيساعد أوكرانيا على إصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية وتصدير الكهرباء إلى البلاد.
ومن المفترض أن يغطي هذا الدعم 25% من حاجات أوكرانيا لفصل الشتاء.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698915
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