صادرات مصر الزراعية تتخطى 6 ملايين طن منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.4 مليون طن، خلال الفترة من أول يناير حتى 18 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير الحجر الزراعي، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي“الموالح، والبطاطس، والبصل، وعنب، وفاصوليا، وبطاطا، ومانجو، وطماطم، وثوم، وفراولة، وجوافة، ورمان”.

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بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح 2.2 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 966 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية، بينما تم تصدير 267 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث.

وجاءت الفاصوليا (طازجة + جافة)، في المركز الرابع بإجمالي 193 ألف طن، واحتل العنب، المركز الخامس بإجمالي 175.6 ألف طن، وجاءت البطاطا بالمركز السادس بإجمالي 122 ألف طن.

واحتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 76 ألف طن، بينما سجلت صادرات مصر من الرمان 29.3 ألف طن لتحتل المركز الثامن.

وصادرات مصر من الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 27.137 ألف طن، يليها في المركز العاشر الثوم بإجمالي 23.4 ألف طن.

بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21.3 ألف طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11.3 ألف طن.