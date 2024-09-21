التضامن تبحث خطة تطوير بنك ناصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت مايا مرسي التضامن الاجتماعي، مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي؛ خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي ، بالشراكة مع الاتحاد.

وقال بيان للوزارة، إن الخطة تستهدف إعادة هيكلة بنك ناصر لرفع كفاءة مستوى مهنيته، من خلال إنشاء آلية قوية ودعم المعلومات، وزيادة عدد فروعه.

موضوعاتتمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر تتجاوز 3 مليارات يورو منذ 2006 صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.4 ملايين طن منذ بداية 2024 تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضى بالمدن الجديدة

كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية“بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تأتي إطار جهود الدولة واهتمامها ببناء الإنسان بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات.

وتناول أيضا، الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.