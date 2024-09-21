التضامن تبحث خطة تطوير بنك ناصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت مايا مرسي وزيرة
التضامن الاجتماعي، مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي؛ خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي ، بالشراكة مع الاتحاد.
وقال بيان للوزارة، إن الخطة تستهدف إعادة هيكلة بنك ناصر لرفع كفاءة مستوى مهنيته، من خلال إنشاء آلية قوية ودعم تكنولوجيا المعلومات، وزيادة عدد فروعه.
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كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية“بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تأتي إطار جهود الدولة واهتمامها ببناء الإنسان بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات.
وتناول أيضا، الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
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