"دو" تستضيف فعالية حصرية لإطلاق هاتف آيفون 16

(MENAFN
- mslgroup) استضافت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، فعالية حصرية لإطلاق أحدث ابتكارات شركة آبل "Apple" في عالم الهواتف الذكية، جهاز آيفون 16، Iphone
16)) الجديد، في حدث يُعتبر لحظة مُهمة لإثراء تجربة مُحبي التكنولوجيا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأُقيمت الفعالية بدعوة خاصة في نادي بولغري لليخوت في منتجع وفندق بولغري بدبي (The Bvlgari Yacht Club)، حيث أتيحت الفرصة للضيوف من عملاء "دو" ليكونوا من أوائل المستخدمين لاستكشاف الميزات الاستثنائية للهاتف الجديد، والتي تتضمن قوة التحمل وروعة التصميم وبالإضافة إلى اللمسة الجمالية للجهاز من التيتانيوم التي يجسدها الجيل الأحدث من هواتف
آيفون الجديدة.
وقد أعدت "دو" منصة خاصة جذابة لعرض الهاتف الجديد، كما رحبت بالضيوف والمدعوين من الشخصيات البارزة والمؤثرين لاستكشاف وتجربة الميزات المبتكرة والجديدة في جهاز آيفون 16.
وفي إطار التزام "دو" بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وجهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية، تم منح مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية منصات لعرض وبيع منتجاتها خلال الفعالية، مما أتاح فرصة فريدة لتسليط الضوء على تنامي مبادرات دعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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