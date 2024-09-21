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18 ألف زائر فى الدورة الـ36 من معرض صحارى للزراعة

9/21/2024 4:36:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختتمت الدورة الـ36 من معرض صحارى الدولى للزراعة، بعد 3 أيام من عرض أحدث الابتكارات الزراعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

شهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة من دول متعددة، وجذب أكثر من 18 ألف زائر، تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض، إن نسخة هذا العام كانت استثنائية وأتيح للعارضين والزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات فى إدارة المحاصيل وأنظمة الرى والزراعة الدقيقة.

أضاف أنه تم توفير منصة مثالية للمشاركين فى معرض صحارى 2024 لعرض منتجاتهم وخدماتهم لجمهور متنوع، بما فى ذلك المشترين المستضافين، وخبراء المجال، والممثلين الحكوميين.

كما أتاح المعرض التواصل الفعال مع جميع المشاركين، والحصول على رؤى قيمة، وتشكيل شراكات تجارية جديدة، وإتمام صفقات تجارية واستراتيجية.

كما وفرت مجموعة البرامج المتنوعة للمعرض فرصاً للعارضين ورواد الأعمال الشباب والزوار لاستكشاف الاتجاهات الناشئة وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول لأهم التحديات التى تواجه الصناعة، بما فى ذلك برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التى تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائى، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء فى مجال الزراعة.

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