18 ألف زائر فى الدورة الـ36 من معرض صحارى للزراعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اختتمت الدورة الـ36 من معرض
صحارى الدولى للزراعة، بعد 3 أيام من عرض أحدث الابتكارات الزراعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
شهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة من دول متعددة، وجذب أكثر من 18 ألف زائر، تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
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قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض، إن نسخة هذا العام كانت استثنائية وأتيح للعارضين والزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات فى إدارة المحاصيل وأنظمة الرى والزراعة الدقيقة.
أضاف أنه تم توفير منصة مثالية للمشاركين فى معرض صحارى 2024 لعرض منتجاتهم وخدماتهم لجمهور متنوع، بما فى ذلك المشترين المستضافين، وخبراء المجال، والممثلين الحكوميين.
كما أتاح المعرض التواصل الفعال مع جميع المشاركين، والحصول على رؤى قيمة، وتشكيل شراكات تجارية جديدة، وإتمام صفقات تجارية واستراتيجية.
كما وفرت مجموعة البرامج المتنوعة للمعرض فرصاً للعارضين ورواد الأعمال الشباب والزوار لاستكشاف الاتجاهات الناشئة وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول لأهم التحديات التى تواجه الصناعة، بما فى ذلك برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التى تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائى، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء فى مجال الزراعة.
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