ملك الأردن: يجب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة كخطوة أولى لوقف التصعيد بالمنطقة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN- حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من التصعيد الخطير بالمنطقة.

وأكد ملك الأردن خلال اللقاء "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، كخطوة أولى لوقف التصعيد".

وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية يجب أن تتوقف، بما في ذلك هجمات المستعمرين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وجدد دعوته لتعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، وأهمية حماية العاملين بمنظمات الإغاثة لتمكينهم من القيام بدورهم.

ودعا العاهل الأردني، المجتمع الدولي إلى "مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني، ضمن تكليفها الأممي.