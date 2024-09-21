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تلقت تهديدات.. معلومات جديدة عن المرأة الغامضة في قضية البيجر

9/21/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيوورك / PNN- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المرأة التي ارتبطت شركتها بآلاف أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان وسوريا في هجوم على "حزب الله" هذا الأسبوع تلقت "تهديدات" من جهات غير معروفة، في الأيام التي تلت التفجيرات.

ونقلت الوكالة عن والدة كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو (49 عاما)، أن أجهزة المخابرات المجرية نصحتها "بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام". وأشارت إلى أنها حاليًا "في مكان آمن" تحميه تلك الأجهزة.

ولم تظهر أرسيدياكونو بشكل علني منذ التفجيرات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وهي تفجيرات اتهمت "حزب الله" إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وتشغل أرسيدياكونو منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "بي.إيه.سي كونسالتينغ" للاستشارات ومقرها بودابست، وقد نفت أن تكون شركتها قامت بتصنيع الأجهزة البيجر المتفجرة.

وجاء النفي بعد معلومات أشارت إلى أن الشركة تملك رخصة تصميم أجهزة البيجر من شركة التصنيع الأساسية التايوانية "غولد أبوللو".

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