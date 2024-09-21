Saturday, 21 September 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة حامول جنوب لبنان

9/21/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN-
استشهد مواطن سوري، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على أطراف الناقورة، جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة حامول عند أطراف الناقورة، ما أدى إلى استشهاد من كان يقودها، وهو سوري الجنسية.


MENAFN21092024000205011050ID1108698890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث