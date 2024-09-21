شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة حامول جنوب لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة حامول جنوب لبنان
التاريخ
9/21/2024 4:32:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN-
استشهد مواطن سوري، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على أطراف الناقورة، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة حامول عند أطراف الناقورة، ما أدى إلى استشهاد من كان يقودها، وهو سوري الجنسية.
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