الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي
التاريخ
9/21/2024 4:32:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابين -لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز "بيت ايل" العسكري.
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