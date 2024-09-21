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الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي

9/21/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابين -لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز "بيت ايل" العسكري.

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