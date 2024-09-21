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5 سيدات في حكومة جعفر حسان

9/21/2024 4:19:02 AM
(MENAFN- Amman Net) تضمنت حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان
5 سيدات سبق هن:
1- السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرة للسياحة والآثار.
2- السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية.
3- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزيرة دولة للشؤون الخارجية.
4- الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
5-المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.

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