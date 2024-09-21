هاكوز: الحزب المدني الديمقراطي في شكله الحالي لم يعد يلبي متطلبات الشباب وأهدافه المعلنة

هاكوز: الحزب المدني الديمقراطي في شكله الحالي لم يعد يلبي متطلبات الشباب وأهدافه المعلنة
التاريخ
9/21/2024 4:19:01 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في الحزب المدني الديمقراطي عرفات هاكوز إن الأجواء السائدة للحزب والتي دفعت للاستقالات المصالح الشخصية والمحاصصات.
والحزب في شكله الحالي لم يعد يلبي متطلبات الشباب واهدافه المعلنة.
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