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هاكوز: الحزب المدني الديمقراطي في شكله الحالي لم يعد يلبي متطلبات الشباب وأهدافه المعلنة

9/21/2024 4:19:01 AM

(MENAFN- Amman Net) قال مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في الحزب المدني الديمقراطي عرفات هاكوز إن الأجواء السائدة للحزب والتي دفعت للاستقالات المصالح الشخصية والمحاصصات.

والحزب في شكله الحالي لم يعد يلبي متطلبات الشباب واهدافه المعلنة.


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