المغنية سميرة توفيق في مناهج طلبة الصف الرابع .. ما القصة؟ (استمع)

(MENAFN
- Amman Net) شهدت منصات التواصل الاجتماعي
في الأردن حالة من الجدل منذ يوم أمس الأربعاء، بعد تداول صفحات من المناهج الدراسية المخصصة لطلاب الصف الرابع و الثامن.
فإن إحدى الدروس في مادة التربية الفنية للصف الرابع يتناول سيرة عدد من الفنانين مثل "سميرة توفيق و موسى عبدالرحمن".
كما ورد في إحدى دروس مادة اللغة الانجليزية للصف الثامن عرض السيرة الذاتية للفنانة "أم كلثوم".
و قد أثارت هذه المحتويات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فنشر حسن بن بشر الجالودي : المنهاج في منحدر شديد، تجهيل و احتلال عقول جيل كامل بقدوات مزيفة، بات واضحا جدا التعليم في بلادنا ممنهجا وفق سياسة اتسعمارية فكرية، الله المستعان.
و قال عامر القاشي : كونك رفضت وجود سميرة توفيق في المناهج، اذا ذلك يعني انك شايف انه الغناء والفنانين بشكل عام مش مكانهم التربية، بالتالي انت مقتنع انه خطأ، طيب ليش بتسمع أغاني؟ مهو ما بنفع ترفض موضوع (مش تربوي) وانت بتمارسه، وكما قال الفاضل عبدالكريم عبدالقادر "وينك يا كلمة لأ"
و أضاف الحياري قائلا : مش شايف بذكر سميرة توفيق او عبده موسى أي خطأ .. مادة جديدة عن الفن والموسيقى للصف الرابع مش مذكورة بمادة الدين .. بتلاقي نفسه اللي معارض ما بشوف ابنه شو بحضر يوتيوب ومؤثرين !ارحموا في أمور أهم وصبوا القهوة وزيدوها هيل
كما طالب العديد من المعلمين و أولياء الأمور بمراجعة المنهج و حذف بعض صفحاته، بإطلاق هاشتاغ #نعم لرفع يد المركز الوطني للمناهج عن التأليف
علقت فاطمة الشاعر : احنا الاهالي و المعلمين بس شاطرين بالحكي لازم نمنع أولادنا من تقديم امتحان التربية الفنية و نشكي للتربية على عدم موافقتنا لطرح هذه المادة
و أضاف حسن الطهراوي : يجب على جميع أولياء الأمور المطالبة بالحذف و التعديل و على الطلبة رفض قرائتها و تقديم الامتحان بها.
و نشرت حنين البوشي : بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره نعزي وطننا الجريح بوفاة الغيرة و الشرف و القيم و الأخلاق الانسانية، حسبي الله ونعم الوكيل
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المغنية سميرة توفيق في مناهج طلبة الصف الرابع
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