المغنية سميرة توفيق في مناهج طلبة الصف الرابع .. ما القصة؟ (استمع)

MENAFN - Amman Net) شهدت منصات في الأردن حالة من الجدل منذ يوم أمس الأربعاء، بعد تداول صفحات من المناهج الدراسية المخصصة لطلاب الصف الرابع و الثامن.

فإن إحدى الدروس في مادة الفنية للصف الرابع يتناول سيرة عدد من الفنانين مثل "سميرة توفيق و موسى عبدالرحمن".

كما ورد في إحدى دروس مادة اللغة الانجليزية للصف الثامن عرض السيرة الذاتية للفنانة "أم كلثوم".

و قد أثارت هذه المحتويات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فنشر حسن بن بشر الجالودي : المنهاج في منحدر شديد، تجهيل و احتلال عقول جيل كامل بقدوات مزيفة، بات واضحا جدا في بلادنا ممنهجا وفق سياسة اتسعمارية فكرية، الله المستعان.

و قال عامر القاشي : كونك رفضت وجود سميرة توفيق في المناهج، اذا ذلك يعني انك شايف انه الغناء والفنانين بشكل عام مش مكانهم التربية، بالتالي انت مقتنع انه خطأ، طيب ليش بتسمع أغاني؟ مهو ما بنفع ترفض موضوع (مش تربوي) وانت بتمارسه، وكما قال الفاضل عبدالكريم عبدالقادر "وينك يا كلمة لأ"

و أضاف الحياري قائلا : مش شايف بذكر سميرة توفيق او عبده موسى أي خطأ .. مادة جديدة عن الفن والموسيقى للصف الرابع مش مذكورة بمادة الدين .. بتلاقي نفسه اللي معارض ما بشوف ابنه شو بحضر يوتيوب ومؤثرين !ارحموا في أمور أهم وصبوا القهوة وزيدوها هيل

كما طالب العديد من المعلمين و أولياء الأمور بمراجعة المنهج و حذف بعض صفحاته، بإطلاق هاشتاغ #نعم لرفع يد المركز الوطني للمناهج عن التأليف

علقت فاطمة الشاعر : احنا الاهالي و المعلمين بس شاطرين بالحكي لازم نمنع أولادنا من تقديم امتحان التربية الفنية و نشكي للتربية على عدم موافقتنا لطرح هذه المادة

و أضاف حسن الطهراوي : يجب على جميع أولياء الأمور المطالبة بالحذف و التعديل و على الطلبة رفض قرائتها و تقديم الامتحان بها.

و نشرت حنين البوشي : بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره نعزي وطننا الجريح بوفاة الغيرة و الشرف و القيم و الأخلاق الانسانية، حسبي الله ونعم الوكيل

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المغنية سميرة توفيق في مناهج طلبة الصف الرابع