إصابات بحوادث مختلفة .. وضبط مركبة تسير بتهور على طريق العدسية

(MENAFN
- Amman Net) استعرض التقرير المروري ، أبرز جهود الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية باتجاه المحافظات مع نهاية الأسبوع.
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة انسيابية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.
وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم ودهس على طريق المطار نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهم إلى مستشفى
النديم وإعاقة للحركة المرورية على المسرب الأيمن من الطريق، كما تم التعامل مع حادث تصادم على طريق عمان باتجاه الزرقاء نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، كما للتعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق باتجاه الزرقاء واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم إسعافها إلى مستشفى المفرق الحكومي من قبل كوادر الدفاع المدني .
وعللت أسباب الحوادث السابقة بعدم أخذ احتياطات السلامة المروية اللازمة أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة، مضيفاً بأن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كلم/بالساعة على طريق العدسية باتجاه ناعور وتم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق، بالإضافة إلى ضبط العديد من المركبات كانت تسير بسرعات عالية من قبل الرقابة الآلية.
من جانبه أكد مندوب إدارة السير نشر مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية، وأمام الجسور، والأنفاق، والدواوير، ومداخل العاصمة للحافظ على انسيابية الحركة المرورية.
وأشار إلى التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الإعاقات المرورية أبرزها التعامل مع تدهور مركبة بسبب تواجد زيوت على جسر الظاهر بيبرس من جهة جسر الشفا باتجاه شارع الاستقلال، وتم التعامل مع الأثر المروري من خلال مجموعات السير في الميدان وعمل نقطة غلق في الموقع ووضع الأتربة على الزيوت وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع، كما تم التعامل مع تعطل مركبة على جسر التاج مول ورفع المركبة من الموقع بالإضافة للتعامل مع تعطل مركبة على إشارة الغاز باتجاه أم نوارة وتم التعامل معها من خلال مجموعات إدارة السير.
وأضاف أنه تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادث سير بعد إشارة المنصورة نتج عنه إصابات وعلل سبب الحادث بالسرعة الزائدة لكلا المركبتين وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لأحدى المركبات .
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة.
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