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إصابات بحوادث مختلفة .. وضبط مركبة تسير بتهور على طريق العدسية

9/21/2024 4:18:59 AM
(MENAFN- Amman Net) استعرض التقرير المروري ، أبرز جهود الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية باتجاه المحافظات مع نهاية الأسبوع.
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة انسيابية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.
وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم ودهس على طريق المطار نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهم إلى مستشفى النديم وإعاقة للحركة المرورية على المسرب الأيمن من الطريق، كما تم التعامل مع حادث تصادم على طريق عمان باتجاه الزرقاء نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، كما للتعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق باتجاه الزرقاء واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم إسعافها إلى مستشفى المفرق الحكومي من قبل كوادر الدفاع المدني .
وعللت أسباب الحوادث السابقة بعدم أخذ احتياطات السلامة المروية اللازمة أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة، مضيفاً بأن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كلم/بالساعة على طريق العدسية باتجاه ناعور وتم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق، بالإضافة إلى ضبط العديد من المركبات كانت تسير بسرعات عالية من قبل الرقابة الآلية.
من جانبه أكد مندوب إدارة السير نشر مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية، وأمام الجسور، والأنفاق، والدواوير، ومداخل العاصمة للحافظ على انسيابية الحركة المرورية.
وأشار إلى التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الإعاقات المرورية أبرزها التعامل مع تدهور مركبة بسبب تواجد زيوت على جسر الظاهر بيبرس من جهة جسر الشفا باتجاه شارع الاستقلال، وتم التعامل مع الأثر المروري من خلال مجموعات السير في الميدان وعمل نقطة غلق في الموقع ووضع الأتربة على الزيوت وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع، كما تم التعامل مع تعطل مركبة على جسر التاج مول ورفع المركبة من الموقع بالإضافة للتعامل مع تعطل مركبة على إشارة الغاز باتجاه أم نوارة وتم التعامل معها من خلال مجموعات إدارة السير.
وأضاف أنه تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادث سير بعد إشارة المنصورة نتج عنه إصابات وعلل سبب الحادث بالسرعة الزائدة لكلا المركبتين وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لأحدى المركبات .
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة.

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