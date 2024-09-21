مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 15 آخرين بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Amman Net) أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بمقتل جندي وإصابة 15 آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.
ووصفت اصابات الجنود بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.
وأعلن حزب الله في بيان مقتضب استهدفه لتحشدات من الجيش الإسرائيلي، وقال في البيان: "أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم استهدف جنودا إسرائيليين بموقع المرج في إصبع الجليل".
يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي هاجم مباني عسكرية ومستودع أسلحة تابع لحزب حزب الله في سبعة مناطق جنوب لبنان.
والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
MENAFN21092024000209011053ID1108698870
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.