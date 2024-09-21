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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 15 آخرين بالجليل الأعلى

9/21/2024 4:18:59 AM
(MENAFN- Amman Net) أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بمقتل جندي وإصابة 15 آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.
ووصفت اصابات الجنود بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.
وأعلن حزب الله في بيان مقتضب استهدفه لتحشدات من الجيش الإسرائيلي، وقال في البيان: "أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم استهدف جنودا إسرائيليين بموقع المرج في إصبع الجليل".
يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي هاجم مباني عسكرية ومستودع أسلحة تابع لحزب حزب الله في سبعة مناطق جنوب لبنان.
والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

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