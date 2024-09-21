موعد مباراة الريان القطري ضد الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Amman Net) يستضيف الريان القطري منافسه الهلال السعودي في قمة كروية ضمن الجولة الأولى لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم
2024-2025.
تقام المباراة الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع
الجزيرة نت.
وتعتبر المواجهة في غاية القوة والندية، حيث سيواجه الريان منافسه الهلال السعودي الذي يعتبر من أبرز المرشحين لحصد اللقب في هذه النسخة.
ويشارك الريان في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته وصيفا لبطل الدوري القطري الموسم الماضي، حيث جمع 47 نقطة من 15 انتصارا وتعادلين، مقابل خسارته 5 مرات، مسجلا 50 هدفا واهتزت شباكه 26 مرة.
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