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موعد مباراة الريان القطري ضد الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

9/21/2024 4:18:58 AM
(MENAFN- Amman Net) يستضيف الريان القطري منافسه الهلال السعودي في قمة كروية ضمن الجولة الأولى لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025.

تقام المباراة الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع
الجزيرة نت.

وتعتبر المواجهة في غاية القوة والندية، حيث سيواجه الريان منافسه الهلال السعودي الذي يعتبر من أبرز المرشحين لحصد اللقب في هذه النسخة.

ويشارك الريان في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته وصيفا لبطل الدوري القطري الموسم الماضي، حيث جمع 47 نقطة من 15 انتصارا وتعادلين، مقابل خسارته 5 مرات، مسجلا 50 هدفا واهتزت شباكه 26 مرة.

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