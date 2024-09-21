دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يهزم جيرونا ودورتموند يستعرض ضد بروج

MENAFN - Amman Net) اقتنص سان جيرمان الفرنسي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه جيرونا الإسباني، الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي نونو مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من اللقاء الذي أقيم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.

بتلك النتيجة، حصد سان جيرمان، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة في المسابقة القارية.

يُشار إلى أن جيرونا يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.





قاد المهاجم الإنجليزي البديل جايمي باينو-غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني (وصيف بطل الموسم الماضي) إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية في بروج.

ورجَّح باينو-غيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر.

ومنح هذا اللاعب التقدم لدورتموند في الدقيقة 76، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا، فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).





وأوقعت القرعة دورتموند بمواجهة كل من برشلونة ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الأسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم غراتس النمساوي، بولونيا الإيطالي. بينما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنغ البرتغالي، سلتيك الأسكتلندي، أستون فيلا الإنجليزي، شتورم غراتس.

افتتح سلتيك الأسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأربعاء.

وتقدم الفريق الأسكتلندي بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز في الدقيقة 17، وأضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني بالدقيقة 47، ثم أحرز البلجيكي أرني إنجيلس الهدف الثالث للفريق الأسكتلندي بالدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا بالدقيقة 61، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لسلتيك بالدقيقة 70.

واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الأسكتلندية، بتسجيله الهدف الخامس لسلتيك في الدقيقة 87.

وعاد سبارتا براغ التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة بفوزه 3-صفر على ضيفه رد بول سالزبورغ، في أولى مبارياته بأبرز المسابقات الأوروبية للأندية منذ 19 عاما.