دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يهزم جيرونا ودورتموند يستعرض ضد بروج

(MENAFN
- Amman Net) اقتنص سان جيرمان الفرنسي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه جيرونا الإسباني، الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز البرتغالي نونو مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من اللقاء الذي أقيم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.
بتلك النتيجة، حصد سان جيرمان، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة الدوري في المسابقة القارية.
يُشار إلى أن جيرونا يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.
دورتموند يدك شباك بروج بثلاثية
قاد المهاجم الإنجليزي البديل جايمي باينو-غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني (وصيف بطل الموسم الماضي) إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية في بروج.
ورجَّح باينو-غيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر.
ومنح هذا اللاعب التقدم لدورتموند في الدقيقة 76، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا، فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).
وأوقعت القرعة دورتموند بمواجهة كل من برشلونة ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الأسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم غراتس النمساوي، بولونيا الإيطالي. بينما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنغ البرتغالي، سلتيك الأسكتلندي، أستون فيلا الإنجليزي، شتورم غراتس.
مهرجان أهداف
افتتح سلتيك الأسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأربعاء.
وتقدم الفريق الأسكتلندي بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز في الدقيقة 17، وأضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني بالدقيقة 47، ثم أحرز البلجيكي أرني إنجيلس الهدف الثالث للفريق الأسكتلندي بالدقيقة 56 من ركلة جزاء.
وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا بالدقيقة 61، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لسلتيك بالدقيقة 70.
واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الأسكتلندية، بتسجيله الهدف الخامس لسلتيك في الدقيقة 87.
وعاد سبارتا براغ التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة بفوزه 3-صفر على ضيفه رد بول سالزبورغ، في أولى مبارياته بأبرز المسابقات الأوروبية للأندية منذ 19 عاما.
MENAFN21092024000209011053ID1108698868
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.