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«سوء المعاملة والتمييز العنصري» أسباب الفرار في اعترافات الجندي الهارب من الجيش الأمريكي

9/21/2024 3:11:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرَّ جندي أمريكي كان قد تسلل إلى كوريا الشمالية بطريقة غير شرعية العام الماضي بذنبه بالفرار من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار اتفاق مع المحكمة التي قضت بسجنه 12 شهراً، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي إن المحكمة أخلت سبيل الجندي ترافيس كينغ بسبب حسن سلوكه والوقت الذي قضاه سابقاً في السجن.

وكان كينغ يواجه 14 تهمة تتعلق بفراره عبر الحدود في يوليو 2023 من كوريا الجنوبية إلى الشمال عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

لكنه أقر بالذنب بخمس تهم فقط هي الفرار والاعتداء على ضابط صف وثلاث تهم بعصيان أوامر ضابط، كجزء من اتفاق قبله قاضٍ عسكري أمس.

وقال بيان صادر عن المحامي فرانكلين روزنبلات: «حكم القاضي، بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب، على ترافيس بالسجن لمدة عام، وخفض رتبته إلى جندي (إي وان)، ومصادرة جميع أجوره ومخصصاته وتسريحه بشكل غير مشرف».

أضاف: «ومع قضاء فترة السجن وحسن السلوك، أصبح ترافيس الآن حراً وسيعود إلى المنزل».

وأشار روزنبلات إلى أن «ترافيس كينغ واجه تحديات كبيرة طوال حياته، بما في ذلك نشأته الصعبة والتعرض لبيئات إجرامية وصراعاته مع الصحة العقلية».

واعتبرت المدعية العامة الرائد أليسون مونتغومري قرار المحكمة العسكرية «عادلاً ويعكس خطورة الجرائم التي ارتكبها الجندي كينغ».

وتسلل كينغ، الذي كان يخدم في كوريا الجنوبية عبر الحدود المحصنة، إلى كوريا الشمالية بعد انضمامه إلى رحلة سياحية في المنطقة منزوعة السلاح، حيث كان من المفترض أن يعود إلى تكساس لمواجهة محكمة تأديبية إثر خوضه شجاراً في حانة.

وقالت بيونغ يانغ إن كينغ انشق إلى كوريا الشمالية هرباً من «سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي».

ولكن بعد استكمال تحقيقاتها، قررت كوريا الشمالية ترحيل كينغ في سبتمبر بسبب اقتحامه أراضيها بشكل غير قانوني.

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