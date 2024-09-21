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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

9/21/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين، شمال رام الله.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا قرب دوار روابي، على الشارع المتجه إلى بلدات وقرى عجول وعارورة ومزارع النوباني، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية

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