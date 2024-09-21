الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله
التاريخ
9/21/2024 3:11:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين، شمال رام الله.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا قرب دوار روابي، على الشارع المتجه إلى بلدات وقرى عجول وعارورة ومزارع النوباني، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية
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