ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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يويورك / PNN-
اعتصم آلاف النشطاء، أمام قاعة بلدية نيويورك، الليلة الماضية، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب العام.
ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني وصور الشهداء الأطفال الذين قتلتهم الدبابات والطائرات الاسرائيلية دون ذنب، لتذكير الرأي العام الأميركي بأن إسرائيل تمارس حرب وجود ضد الشعب الفلسطيني وأن عليهم التحرك لإنقاذه.
كما رفعوا يافطات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية ومطالبة العالم بضرورة تحمل مسؤولياته بوقف الحرب في القطاع وانهاء الحصار المفروض على مدن الضفة الغربية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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