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ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار الحرب على غزة

9/21/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يويورك / PNN-
اعتصم آلاف النشطاء، أمام قاعة بلدية نيويورك، الليلة الماضية، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب العام.

ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني وصور الشهداء الأطفال الذين قتلتهم الدبابات والطائرات الاسرائيلية دون ذنب، لتذكير الرأي العام الأميركي بأن إسرائيل تمارس حرب وجود ضد الشعب الفلسطيني وأن عليهم التحرك لإنقاذه.

كما رفعوا يافطات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية ومطالبة العالم بضرورة تحمل مسؤولياته بوقف الحرب في القطاع وانهاء الحصار المفروض على مدن الضفة الغربية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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