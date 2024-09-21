لبنان.. تنبؤ صادم لميشال حايك عن قيادي حزب الله إبراهيم عقيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثار المتنبئ اللبناني، ميشال حايك، ضجة بين نشطاء على مواقع ممن تداولوا مقاطع فيديو سابقة له وما تنبأ به حول ما يجري في لبنان والضربات الإسرائيلية والقيادي بحزب الله، إبراهيم عقيل الذي أعلن مقتله بغارة إسرائيلية، مساء الجمعة.

مقطع الفيديو المتداول لميشال الحايك جاء ضمن توقعاته للعام الجديد على قناة اللبنانية، وقال فيها: "خلط كل الأوراق بالأمن والسياسية والاقتصاد على وسع لبنان، إبراهيم عقيل الاسم والفعل وصورة بسجلات حزب الله، إسرائيل رح تضرب مطرح الي بتلاقي حاجة انه تضرب، حتى لو كان الموقع حد السفارة الأمريكية.."

وأكد "حزب الله" اللبناني، في بيان، مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم عقيل، الجمعة، ولم يوضح ملابسات وفاته، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قضى على عقيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن عقيل كان جزءا من قوة "الرضوان" التي تُعتبر من "كتائب النخبة" داخل الحزب.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقيل يُعرف أيضا باسم "تحسين"، وهو عضو في "مجلس الجهاد" الذي يُعد أعلى سلطة عسكرية في الحزب.