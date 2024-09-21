Saturday, 21 September 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان.. تنبؤ صادم لميشال حايك عن قيادي حزب الله إبراهيم عقيل

9/21/2024 3:08:09 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار المتنبئ اللبناني، ميشال حايك، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو سابقة له وما تنبأ به حول ما يجري في لبنان والضربات الإسرائيلية والقيادي بحزب الله، إبراهيم عقيل الذي أعلن مقتله بغارة إسرائيلية، مساء الجمعة.

مقطع الفيديو المتداول لميشال الحايك جاء ضمن توقعاته للعام الجديد على قناة MTV اللبنانية، وقال فيها: "خلط كل الأوراق بالأمن والسياسية والاقتصاد على وسع لبنان، إبراهيم عقيل الاسم والفعل وصورة بسجلات حزب الله، إسرائيل رح تضرب مطرح الي بتلاقي حاجة انه تضرب، حتى لو كان الموقع حد السفارة الأمريكية.."

وأكد "حزب الله" اللبناني، في بيان، مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم عقيل، الجمعة، ولم يوضح ملابسات وفاته، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قضى على عقيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن عقيل كان جزءا من قوة "الرضوان" التي تُعتبر من "كتائب النخبة" داخل الحزب.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقيل يُعرف أيضا باسم "تحسين"، وهو عضو في "مجلس الجهاد" الذي يُعد أعلى سلطة عسكرية في الحزب.

MENAFN21092024000151011027ID1108698787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث