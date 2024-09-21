لبنان.. تنبؤ صادم لميشال حايك عن قيادي حزب الله إبراهيم عقيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار المتنبئ اللبناني، ميشال حايك، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
ممن تداولوا مقاطع فيديو سابقة له وما تنبأ به حول ما يجري في لبنان والضربات الإسرائيلية والقيادي بحزب الله، إبراهيم عقيل الذي أعلن مقتله بغارة إسرائيلية، مساء الجمعة.
مقطع الفيديو المتداول لميشال الحايك جاء ضمن توقعاته للعام الجديد على قناة MTV اللبنانية، وقال فيها: "خلط كل الأوراق بالأمن والسياسية والاقتصاد على وسع لبنان، إبراهيم عقيل الاسم والفعل وصورة بسجلات حزب الله، إسرائيل رح تضرب مطرح الي بتلاقي حاجة انه تضرب، حتى لو كان الموقع حد السفارة الأمريكية.."
وأكد "حزب الله" اللبناني، في بيان، مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم عقيل، الجمعة، ولم يوضح ملابسات وفاته، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قضى على عقيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن عقيل كان جزءا من قوة "الرضوان" التي تُعتبر من "كتائب النخبة" داخل الحزب.
ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقيل يُعرف أيضا باسم "تحسين"، وهو عضو في "مجلس الجهاد" الذي يُعد أعلى سلطة عسكرية في الحزب.
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