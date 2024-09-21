مراهقة أمريكية تقتل والدتها.. وتنشغل باستخدام هاتفها

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقدمت مراهقة أمريكية تبلغ من العمر( 15 عاما) على قتل والدتها أشلي سميلي (40 عاما) بثلاثة طلقات نارية، فيما كانت تخطط للتخلص من زوج والدتها أيضاً.

وكشفت المحكمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، عن لقطات رهيبة، تكشف عن هدوء المراهقة بعد قتلها لوالدتها، وإنشغالها بإرسال رسائل لزوج والدتها حتى تستدرجه بالعودة إلى المنزل من أجل قتله.

ولم تتمكن المراهقة التي تدعى كارلي، من قتل زوج والدتها، إذ أطلقت النار عليه وأصابته في كتفه، ومن ثم فرت إلى خارج المنزل.

وبدوره، أفاد الطبيب النفسي أن كارلي كانت فاقدة للوعي لمدة 90 دقيقة يوم الحادثة،و لم تتلقَّ أوامر صوتية بتنفيذ الجريمة من“الهلاوس السمعية” التي ادّعت سماعها أثناء التحقيق، فيما حكمت المحكمة عليها بعقوبة السجن المؤبد.