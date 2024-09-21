Saturday, 21 September 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراهقة أمريكية تقتل والدتها.. وتنشغل باستخدام هاتفها

9/21/2024 3:08:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقدمت مراهقة أمريكية تبلغ من العمر( 15 عاما) على قتل والدتها أشلي سميلي (40 عاما) بثلاثة طلقات نارية، فيما كانت تخطط للتخلص من زوج والدتها أيضاً.

وكشفت المحكمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، عن لقطات رهيبة، تكشف عن هدوء المراهقة بعد قتلها لوالدتها، وإنشغالها بإرسال رسائل لزوج والدتها حتى تستدرجه بالعودة إلى المنزل من أجل قتله.

ولم تتمكن المراهقة التي تدعى كارلي، من قتل زوج والدتها، إذ أطلقت النار عليه وأصابته في كتفه، ومن ثم فرت إلى خارج المنزل.

وبدوره، أفاد الطبيب النفسي أن كارلي كانت فاقدة للوعي لمدة 90 دقيقة يوم الحادثة،و لم تتلقَّ أوامر صوتية بتنفيذ الجريمة من“الهلاوس السمعية” التي ادّعت سماعها أثناء التحقيق، فيما حكمت المحكمة عليها بعقوبة السجن المؤبد.

MENAFN21092024000151011027ID1108698786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث