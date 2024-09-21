مراهقة أمريكية تقتل والدتها.. وتنشغل باستخدام هاتفها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقدمت مراهقة أمريكية تبلغ من العمر( 15 عاما) على قتل والدتها أشلي سميلي (40 عاما) بثلاثة طلقات نارية، فيما كانت تخطط للتخلص من زوج والدتها أيضاً.
وكشفت المحكمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، عن لقطات رهيبة، تكشف عن هدوء المراهقة بعد قتلها لوالدتها، وإنشغالها بإرسال رسائل لزوج والدتها حتى تستدرجه بالعودة إلى المنزل من أجل قتله.
ولم تتمكن المراهقة التي تدعى كارلي، من قتل زوج والدتها، إذ أطلقت النار عليه وأصابته في كتفه، ومن ثم فرت إلى خارج المنزل.
وبدوره، أفاد الطبيب النفسي أن كارلي كانت فاقدة للوعي لمدة 90 دقيقة يوم الحادثة،و لم تتلقَّ أوامر صوتية بتنفيذ الجريمة من“الهلاوس السمعية” التي ادّعت سماعها أثناء التحقيق، فيما حكمت المحكمة عليها بعقوبة السجن المؤبد.
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