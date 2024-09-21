6 أطعمة مفيدة لدماغ طفلك.. تعزز الذكاء والتركيز

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُعد السنوات الأولى من حياة الطفل حجر الأساس لتشكيل مستقبله، حيث يشهد دماغ الطفل تطورًا سريعًا خلال هذه المرحلة الحيوية. التغذية السليمة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذا النمو، فقد أظهرت دراسات حديثة ذكرتها قناة CNBC، أن نوعية الأطعمة التي يتناولها الأطفال تؤثر بشكل مباشر على قدراتهم الإدراكية، مزاجهم، وأدائهم الأكاديمي.

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة التغذية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، أوما نايدو، قائمة بأفضل 6 أطعمة تسهم في تعزيز تركيز الأطفال وزيادة مستوى ذكائهم.





6 أطعمة تعزز تركيز الأطفال

1- عصائر الفاكهة والخضروات الخارقة تعتبر العصائر وسيلة شهية لإدخال مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية في نظام طفلك الغذائي، حتى تلك الأطعمة التي قد لا يفضلها عادة. يمكنك تسميتها بـ"ميلك شيك الخضروات" لجعلها أكثر جاذبية.

2- البطاطا المقلية المنزلية والخضروات

تنويع الخضروات الملونة في النظام الغذائي لطفلك أمر ضروري لضمان حصوله على كمية كافية من الألياف والمغذيات النباتية، مما يعزز صحة الأمعاء والعقل.

استخدام أفران القلي الهوائي يضيف ملمسًا مقرمشًا دون الحاجة إلى القلي العميق. يمكنك تحضير بطاطا مقلية منزلية أو قلي الخضروات مثل الكوسا، الجزر، أو الفاصوليا الخضراء بهذه الطريقة.





3- الحمص المنزلي.. مصادر نباتية غنية البقوليات تعتبر من أهم المصادر النباتية الغنية بالحديد، الزنك، البروتين، والألياف، التي تدعم نمو الدماغ. ومن أفضل الطرق لإدخال هذه العناصر في غذاء طفلك هو تحضير الحمص المنزلي.





4- السلمون.. قليل الدهون وغني بالفيتامينات تقديم السلمون لطفلك في سن مبكرة يمكن أن يشجعه على تفضيل البروتينات الصحية قليلة الدهون مدى حياته.





5- البيض.. غذاء لنمو الدماغ يُعتبر البيض الكامل مصدرًا غنيًا بالفيتامينات A وD وB12، التي تسهم في تعزيز صحة الدماغ. كما يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر مهم لنمو الدماغ لدى الأطفال الصغار، حيث أظهرت الدراسات أنه يعزز النمو السليم للدماغ، ويحسن الذاكرة طويلة المدى.







6- اللحم والخضراوات.. مصدر للألياف الصحية أضيفي الألياف النباتية والخضروات المغذية إلى نظام طفلك الغذائي بجانب اللحوم. يمكن البدء بقاعدة من الفاصوليا أو العدس أو لحم الديك الرومي المفروم، ثم إضافة السبانخ أو الكوسا المبشور.





استخدمي بذور الكتان لزيادة محتوى أوميغا 3، وبدلاً من القلي، اختاري خبز المكونات للحصول على وجبة صحية متكاملة.

