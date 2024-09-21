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الألوان الداكنة موضة خريف 2024

9/21/2024 3:08:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تهيمن الألوان الداكنة على إطلالة العمل النسائية في خريف وشتاء 2024-2025 لتمنح المرأة مظهراً أنيقاً يبعث على الدفء.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس أن
هذه الإطلالة تكتسي هذا الموسم بدرجات البني، والأحمر الداكنة، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية الأسود، والرمادي.

وأضافت أن تنسيق الأحمر البوردو مع
البني أو الكريمي، توليفة رائجة بقوة هذا الموسم، مثل تنسيق اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض. ومن الإطلالات الرائجة أيضاً، تنورة القلم الرصاص، مع البلوزة والسترة القصيرة.

وأشارت هيس إلى أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً لبعض القطع مثل صديري البذلة، والبنطال الجلد.

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