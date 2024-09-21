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إسرائيل تطعن أمام الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتانياهو

9/21/2024 2:24:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان في مايو، إصدار مذكر توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة «إكس» أن «إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع».

وكان خان طلب من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، في إطار الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة «حماس» منذ أكثر من 11 شهراً.

وأشار مارمورستاين إلى أنه في مواجهة هذا القرار «قدمت إسرائيل مطالعتين قانونيتين شاملتين».

وأفاد مسؤولون إسرائيليون طلبوا عدم كشف أسمائهم، بأن الوثائق قُدمت إلى قضاة القسم الابتدائي في المحكمة، المكلفين التقرير بشأن طلب المدعي العام، وهو إجراء قد يمتد أعواماً.

وأوضح المتحدث أنه في أحد هذين الرأيين «تشدد إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالأهلية القانونية في هذه المسألة».

وفي الثاني، توضح بالتفصيل «انتهاكات المدعي العام لمواثيق المحكمة ومبدأ التكاملية، لكونه لم يعطِ فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدماً» بطلب إصدار المذكرتين.

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