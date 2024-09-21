أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين، في قصف
للاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من المواطنين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.
وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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