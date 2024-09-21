أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين، في للاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من المواطنين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.