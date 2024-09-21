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ثلاث ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

9/21/2024 2:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN_ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عمليات التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فيرجينيا ومينيسوتا وساوث داكوتا يوم الجمعة، ليبدأ بذلك موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا في الولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شبكات تلفزيونية أمريكية على الإنترنت اصطفاف الناخبين في ولاية فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن يستمر عمل مراكز التصويت المبكر في الولاية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

كما أتاحت ولايتا مينيسوتا وساوث داكوتا الفرصة أمام الناخبين، اعتبارا من يوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم شخصيا من خلال طريقة مختلفة، حيث أن الولايتين من بين 23 ولاية تسمح للناخبين بتسليم أصواتهم الغيابية شخصيا إلى مكاتب الانتخابات أو المواقع المحددة الأخرى بدلا من إرسالها بالبريد.

وبعدما أصبح التصويت المبكر شائعا في العقد الماضي، توقع الخبراء أن عددا كبيرا من الناخبين سيدلون بأصواتهم مبكرا في موسم الانتخابات العام الجاري.

يذكر أنه خلال انتخابات عام 2020، أدلى أكثر من 69% من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات إما من خلال الاقتراع عبر البريد أو التصويت الشخصي المبكر، وفقا لبيانات الانتخابات التي جمعها مختبر علوم بيانات الانتخابات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وأظهرت البيانات أن هذه النسبة كانت تبلغ 40% في انتخابات عام 2016، مقابل 33% في انتخابات عام 2012.

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