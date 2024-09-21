ثلاث ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
واشنطن /PNN_ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عمليات التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فيرجينيا ومينيسوتا وساوث داكوتا يوم الجمعة، ليبدأ بذلك موسم انتخابات
الرئاسة الأمريكية رسميا في الولايات المتحدة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شبكات تلفزيونية أمريكية على الإنترنت اصطفاف الناخبين في ولاية فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم.
ومن المقرر أن يستمر عمل مراكز التصويت المبكر في الولاية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أتاحت ولايتا مينيسوتا وساوث داكوتا الفرصة أمام الناخبين، اعتبارا من يوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم شخصيا من خلال طريقة مختلفة، حيث أن الولايتين من بين 23 ولاية تسمح للناخبين بتسليم أصواتهم الغيابية شخصيا إلى مكاتب الانتخابات أو المواقع المحددة الأخرى بدلا من إرسالها بالبريد.
وبعدما أصبح التصويت المبكر شائعا في العقد الماضي، توقع الخبراء أن عددا كبيرا من الناخبين سيدلون بأصواتهم مبكرا في موسم الانتخابات العام الجاري.
يذكر أنه خلال انتخابات عام 2020، أدلى أكثر من 69% من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات إما من خلال الاقتراع عبر البريد أو التصويت الشخصي المبكر، وفقا لبيانات الانتخابات التي جمعها مختبر علوم بيانات الانتخابات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وأظهرت البيانات أن هذه النسبة كانت تبلغ 40% في انتخابات عام 2016، مقابل 33% في انتخابات عام 2012.
MENAFN21092024000205011050ID1108698730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.