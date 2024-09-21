الاحتلال يقتحم بلدة سعير ويفتش عدة منازل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت عدة منازل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير وفتشت عدة منازل في منطقة العاروض عرف من أصحابها: شوقي جرادات.
وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، وابقت على اغلاق البوابات الحديدية على مداخل المدينة، وعرقلت حركة تنقل المواطنين على الحواجز المنتشرة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل.
MENAFN21092024000205011050ID1108698729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.