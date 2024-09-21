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الاحتلال يقتحم بلدة سعير ويفتش عدة منازل

9/21/2024 2:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير وفتشت عدة منازل في منطقة العاروض عرف من أصحابها: شوقي جرادات.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، وابقت على اغلاق البوابات الحديدية على مداخل المدينة، وعرقلت حركة تنقل المواطنين على الحواجز المنتشرة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل.

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