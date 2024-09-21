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ثغرات في الاتصالات وإهمال وراء محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا

9/21/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصل تحقيق أجراه جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى وجود ثغرات في الاتصالات وإهمال قبل محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في يوليو الماضي في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال القائم بأعمال مدير الجهاز، رونالد رو، للصحفيين، أمس: «شعر بعض العملاء بالثقة الزائدة، ما أدى إلى خرق بروتوكولات الأمن»، مضيفاً أنه سيجري محاسبة للمسؤولين.

وتابع: «ستُطبق العقوبات وفقاً للإجراءات التأديبية لدينا»، رافضاً تقديم تفاصيل محددة.

وأثارت محاولة اغتيال ترامب في التجمع الانتخابي يوم 13 يوليو الماضي انتقادات واسعة النطاق لجهاز الخدمة السرية أسفرت عن استقالة مديرته.

وعبر المنتقدون عن مخاوف بشأن كيفية تمكن المشتبه به من الوصول إلى سطح بناية قريبة مكنته من رؤية مباشرة للمكان الذي كان يتحدث فيه الرئيس السابق.

ودافع رو عن تصرفات الجهاز في محاولة اغتيال أخرى على ما يبدو في نادي ترامب للغولف في فلوريدا الأحد.

في تلك الحالة، أطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار على المشتبه به بعد أن رأى بندقية تخترق خط الأشجار.

ولم يطلق المشتبه به رصاصة واحدة ولم يكن لديه رؤية مباشرة لترامب، الذي كان يلعب الغولف على بعد بضع مئات من الأمتار.

وفر المشتبه به ريان روث (58 عاماً)، وألقت السلطات القبض عليه لاحقاً، ووجهت له تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالسلاح. ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام المحكمة الاتحادية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الاثنين.

وقال رو عندما سئل عن محاولة الاغتيال يوم الأحد: «يبدو أن هؤلاء العملاء (في جهاز الخدمة السرية)، هؤلاء المشرفين، اتخذوا قرارات سريعة واتخذوا قرارات صحيحة».

وفي واقعة بنسلفانيا، أصيبت أذن ترامب، وقُتل أحد الحاضرين وأصيب اثنان آخران في إطلاق النار. وقالت الخدمة السرية منذ ذلك الحين إنها «تخجل» من تلك الثغرة الأمنية.

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