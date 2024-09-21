خبراء أمميون: قمة المستقبل فرصة لضمان قدرة اللاجئين على المساهمة في التنمية المستدامة

قُبيل انطلاق قمة المستقبل في المقر الدائم للأمم المتحدة، وجهت مجموعة من الخبراء الأمميين والإقليميين في مجال حقوق الإنسان نداء إلى الدول الأعضاء لخلق مستقبل أكثر سلاما وعدالة حيث يتم احترام حقوق الإنسان للجميع - بمن فيهم اللاجئون.

وفي بيان صدر أول من أمس، أشارت منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين إلى أن عدد الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان وتأثيرات تغير المناخ أو الكوارث ذات الصلة قد تصاعد للعام الثاني عشر على التوالي، ليصل إلى أكثر من 120 مليونا - وهو أعلى رقم مسجل.



وأكدوا أن قمة المستقبل توفر فرصة لإيجاد مجتمعات أكثر انصافا - من خلال تبني الدول لميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة – مما سيتيح الفرصة للاجئين للمساهمة في التنمية المستدامة.

ومع استضافة غالبية لاجئي العالم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكدت المنصة أن التضامن الدولي، بما في ذلك الدعم المالي، أمر بالغ الأهمية لمساعدة هذه البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزامات الحماية.

وسلط الخبراء الضوء على المساهمة التي يمكن للاجئين أن يقدموها للتنمية المستدامة عندما يتمكنون من الوصول إلى فرص متساوية وقالوا: "يجب على المجتمع العالمي بالتالي أن يحتضن ويستغل الإمكانات الهائلة والمهارات والمواهب التي يستطيع اللاجئون تقديمها لبلدانهم المضيفة".

ودعت المنصة أيضا الحكومات وصناع السياسات إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والتضليل لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان قدرة اللاجئين وطالبي اللجوء على العيش بأمان، وحماية الأطفال بشكل فعال ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين.

كما دعتهم إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في البلدان الأصلية، مما يسمح للاجئين بفرصة العودة، حيث فر الكثير منهم من العنف والصراع، وآثار تغير المناخ وعدم المساواة النظامية.

وأمل الخبراء أن يستمر التضامن العالمي من خلال الالتزامات الموسعة المتعلقة بالمنتدى العالمي للاجئين الذي عقد العام الماضي. وقالوا: "يجب علينا جميعا التعاون لحماية ودعم حقوق اللاجئين بينما نسعى جاهدين لبناء مجتمع عادل وشامل ومنصف".

جدير بالذكر أن منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين مستقلة عن الأمم المتحدة، إلا أنها مدعومة من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.