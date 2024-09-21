جمعية العون المباشر الكويتية توزع مساعدات إنسانية للأيتام في شرق السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بورتسودان (السودان) - 20 سبتمبر (كونا) -- وزع وفد من جمعية العون المباشر الكويتية اليوم الجمعة مساعدات غذائية للأسر الكافلة للأيتام في دار أيتام نول بمدينة بورتسودان شرق السودان وذلك بمشاركة المدير العام للجمعية الدكتور عبدالله السميط وفريقه إلى جانب فريق مكتب الجمعية في السودان.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)أوضح مدير مكتب جمعية العون المباشر في السودان مزمل عمر أن مشروع توزيع السلال الغذائية يستهدف أكثر من 12 ألف أسرة حيث تكفي السلة الواحدة لتلبية احتياجات الأسرة لمدة 45 يوما.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف النيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان والشمالية ونهر النيل وعلى أن تستمر عمليات التوزيع في ولايات أخرى لاحقا.
شهد عملية التوزيع من الجانب السوداني وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر إلهام إدريس ومستشار وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي بالسودان بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة الاتحادي عبدالقادر عبدالله . (النهاية) م ع م / ه س ص
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