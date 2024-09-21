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جمعية العون المباشر الكويتية توزع مساعدات إنسانية للأيتام في شرق السودان

9/21/2024 12:01:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بورتسودان (السودان) - 20 سبتمبر (كونا) -- وزع وفد من جمعية العون المباشر الكويتية اليوم الجمعة مساعدات غذائية للأسر الكافلة للأيتام في دار أيتام نول بمدينة بورتسودان شرق السودان وذلك بمشاركة المدير العام للجمعية الدكتور عبدالله السميط وفريقه إلى جانب فريق مكتب الجمعية في السودان.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)أوضح مدير مكتب جمعية العون المباشر في السودان مزمل عمر أن مشروع توزيع السلال الغذائية يستهدف أكثر من 12 ألف أسرة حيث تكفي السلة الواحدة لتلبية احتياجات الأسرة لمدة 45 يوما.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف النيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان والشمالية ونهر النيل وعلى أن تستمر عمليات التوزيع في ولايات أخرى لاحقا.
شهد عملية التوزيع من الجانب السوداني وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر إلهام إدريس ومستشار وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي بالسودان بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة الاتحادي عبدالقادر عبدالله . (النهاية) م ع م / ه س ص

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