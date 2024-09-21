عدد ضحايا الغارة الإسرائيلة على بيروت يرتفع مجددا إلى 14 قتيلا و66 جريحا.. وتوقعات بالمزيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة على مبان بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 14 قتيلا و66 جريحا بينما تتوقع السلطات وجود أعداد إضافية من القتلى مع استمرار رفع الأنقاض.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له إن التحديث الجديد لغارة الاحتلال التي استهدفت أكثر من مبنى في الضاحية الجنوبية هي 14 قتيلا و66 مصابا آخرين.
وأضاف أن عددا من جرحى الغارة في المستشفيات حالتهم حرجة وأن فرق الإنقاذ والطوارئ العاملة على الأرض "تتوقع وجود مزيد من القتلى الذين قضوا تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات رفعها حتى اللحظة".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني تواصل انتشال جثث القتلى والمصابين والبحث عن المفقودين ورفع الأنقاض من مكان الغارة " والجيش اللبناني يضرب طوقا أمنيا في المنطقة".
وكانت طائرة إسرائيلية من طراز إف 35 قد قصفت بأربعة صواريخ عصر اليوم مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح. ( النهاية )
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