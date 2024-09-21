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عدد ضحايا الغارة الإسرائيلة على بيروت يرتفع مجددا إلى 14 قتيلا و66 جريحا.. وتوقعات بالمزيد

9/21/2024 12:01:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة على مبان بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 14 قتيلا و66 جريحا بينما تتوقع السلطات وجود أعداد إضافية من القتلى مع استمرار رفع الأنقاض.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له إن التحديث الجديد لغارة الاحتلال التي استهدفت أكثر من مبنى في الضاحية الجنوبية هي 14 قتيلا و66 مصابا آخرين.
وأضاف أن عددا من جرحى الغارة في المستشفيات حالتهم حرجة وأن فرق الإنقاذ والطوارئ العاملة على الأرض "تتوقع وجود مزيد من القتلى الذين قضوا تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات رفعها حتى اللحظة".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني تواصل انتشال جثث القتلى والمصابين والبحث عن المفقودين ورفع الأنقاض من مكان الغارة " والجيش اللبناني يضرب طوقا أمنيا في المنطقة".
وكانت طائرة إسرائيلية من طراز إف 35 قد قصفت بأربعة صواريخ عصر اليوم مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح. ( النهاية )

ف ز / ه س ص



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