الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الإقليمي في روما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 20 - 9 (كونا) -- افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية مقرها الاقليمي في العاصمة الإيطالية روما في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين الكويت وإيطاليا.
وجرى افتتاح مقر الخطوط الجوية الكويتية بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني.
وأكد سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على متانة العلاقات الكويتية الإيطالية في المجالات كافة ومنها مجال الطيران والنقل.
ولفت إلى أن هذه العلاقات المتجذرة والتاريخية اتسمت طوال هذه الفترة بروح "التعاون والصداقة والشراكة" مشيرا الى ان هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
كما أشاد القحطاني بالدور المهم لشركة الخطوط الجوية الكويتية بإعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت في دعم الشراكة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة التبادل التجاري من خلال حركة الشحن الجوي لطائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار الى "الدور الكبير في مد جسور التواصل بين شعبي البلدين الصديقين متمنيا مزيد من التقدم والنجاح لشركة الخطوط الجوية الكويتية".(النهاية) م ع / ه س ص
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