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الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الإقليمي في روما

9/21/2024 12:01:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 9 (كونا) -- افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية مقرها الاقليمي في العاصمة الإيطالية روما في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين الكويت وإيطاليا.
وجرى افتتاح مقر الخطوط الجوية الكويتية بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني.
وأكد سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على متانة العلاقات الكويتية الإيطالية في المجالات كافة ومنها مجال الطيران والنقل.
ولفت إلى أن هذه العلاقات المتجذرة والتاريخية اتسمت طوال هذه الفترة بروح "التعاون والصداقة والشراكة" مشيرا الى ان هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
كما أشاد القحطاني بالدور المهم لشركة الخطوط الجوية الكويتية بإعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت في دعم الشراكة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة التبادل التجاري من خلال حركة الشحن الجوي لطائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار الى "الدور الكبير في مد جسور التواصل بين شعبي البلدين الصديقين متمنيا مزيد من التقدم والنجاح لشركة الخطوط الجوية الكويتية".(النهاية) م ع / ه س ص

MENAFN21092024000071011013ID1108698611

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