الدوري السعودي: النصر يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 20 - 9 (كونا) -- فاز فريق (النصر) اليوم الجمعة على مضيفه (الاتفاق) بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة (نحلم ونحقق) من بطولة الدوري
على ملعب (عبدالله الدبل) في الدمام.
وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 33 عن طريق ضربة جزاء قبل ان يعزز سالم النجدي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 56 بينما احرز البرازيلي اندرسون تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 70.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى ثماني نقاط صعد بها الى المركز الرابع في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثالث. (النهاية)
ع ش / ر ج
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