قطر تستضيف مباريات من كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 20 - 9 (كونا) -- أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة عن استضافة ثلاث مباريات
من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم
2024 في ديسمبر المقبل بمشاركة الأندية أبطال القارات.
وقال وزير
الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة في بيان إنه "يسرنا استضافة حدث رياضي
مرموق آخر يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالإنجازات المشرفة" مضيفا أن إقامة المباريات الثلاث النهائية في بطولة (كأس القارات للأندية فيفا 2024) شهادة واضحة على قدرة قطر وتفوقها في تنظيم أحداث رياضية
عالمية المستوى.
وأضاف انه "بعد مضي ما يقارب العامين من استضافة النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم في دولة قطر نفخر باستضافة كأس (القارات للأندية فيفا 2024)" متطلعا إلى الترحيب بعدد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم بالعالم في حدث رائع يلقي الضوء على الإرث المستدام لمونديال قطر 2022.
وتعد بطولة كأس القارات للأندية فيفا 2024 إحدى أهم وأبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأندية ويحمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب النسخة الماضية من البطولة 2023 ويعتبرها الاتحاد الدولي أهم بطولة سنوية للأندية تشهد تتويج الفريق الفائز بلقب الحدث العالمي.
كما ان البطولة توضح التزام (فيفا) المتواصل بتوفير المزيد من الفرص للارتقاء بلعبة كرة القدم لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتعتبر البطولة نسخة مطورة للنسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأندية.
وتحل البطولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي محل كأس العالم للأندية السنوية والتي ستقام الآن كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.
وذكر (فيفا) في بيان له اليوم أنه من المقرر أن تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية في 22 سبتمبر الجاري بمباراة ستجمع (العين) الاماراتي بطل آسيا مع (أوكلاند سيتي) من نيوزيلندا بطل أوقيانيا حيث سيلتقي الفائز في المباراة الثانية فريق (الأهلي) المصري بطل أفريقيا.
أما المباراة النهائية التي تستضيفها الدوحة في 18 ديسمبر المقبل فستجمع فريق (ريال مدريد) بطل أوروبا مع الفريق الذي سيتأهل من خلال المباريات السابقة التي ستتنافس فيها الفرق المذكورة أعلاه مع كل من بطل أمريكا الجنوبية وبطل امريكا الوسطى والكاريبي. (النهاية)
س س س / ر ج
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