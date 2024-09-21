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قطر تستضيف مباريات من كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024

9/21/2024 12:01:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 9 (كونا) -- أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة عن استضافة ثلاث مباريات من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024 في ديسمبر المقبل بمشاركة الأندية أبطال القارات.
وقال وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة في بيان إنه "يسرنا استضافة حدث رياضي مرموق آخر يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالإنجازات المشرفة" مضيفا أن إقامة المباريات الثلاث النهائية في بطولة (كأس القارات للأندية فيفا 2024) شهادة واضحة على قدرة قطر وتفوقها في تنظيم أحداث رياضية عالمية المستوى.
وأضاف انه "بعد مضي ما يقارب العامين من استضافة النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم في دولة قطر نفخر باستضافة كأس (القارات للأندية فيفا 2024)" متطلعا إلى الترحيب بعدد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم بالعالم في حدث رائع يلقي الضوء على الإرث المستدام لمونديال قطر 2022.
وتعد بطولة كأس القارات للأندية فيفا 2024 إحدى أهم وأبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأندية ويحمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب النسخة الماضية من البطولة 2023 ويعتبرها الاتحاد الدولي أهم بطولة سنوية للأندية تشهد تتويج الفريق الفائز بلقب الحدث العالمي.
كما ان البطولة توضح التزام (فيفا) المتواصل بتوفير المزيد من الفرص للارتقاء بلعبة كرة القدم لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتعتبر البطولة نسخة مطورة للنسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأندية.
وتحل البطولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي محل كأس العالم للأندية السنوية والتي ستقام الآن كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.
وذكر (فيفا) في بيان له اليوم أنه من المقرر أن تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية في 22 سبتمبر الجاري بمباراة ستجمع (العين) الاماراتي بطل آسيا مع (أوكلاند سيتي) من نيوزيلندا بطل أوقيانيا حيث سيلتقي الفائز في المباراة الثانية فريق (الأهلي) المصري بطل أفريقيا.
أما المباراة النهائية التي تستضيفها الدوحة في 18 ديسمبر المقبل فستجمع فريق (ريال مدريد) بطل أوروبا مع الفريق الذي سيتأهل من خلال المباريات السابقة التي ستتنافس فيها الفرق المذكورة أعلاه مع كل من بطل أمريكا الجنوبية وبطل امريكا الوسطى والكاريبي. (النهاية)

س س س / ر ج



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