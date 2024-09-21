افتتاح بطولة العالم للغطس العالي في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 20 - 9 (كونا) -- اقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي التي تبدأ غدا السبت لمدة يومين وتنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية.
واكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في كلمة له خلال الحفل ان احتضان المملكة لهذا الحدث يعتبر امتدادا لجهود اللجنة الأولمبية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية ومن بينها رياضة
الغطس العالي التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة.
واعرب الشيخ خالد بن حمد وهو أيضا رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره لكافة الجهود الهادفة لتعزيز السياحة الرياضية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مميزة لأكبر البطولات الرياضية في العالم مثمنا ما بذلته كافة اللجان العاملة من جهد لتنظيم هذا الحدث.
وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي تبعته كلمة اللجنة الأولمبية التي ألقاها فارس الكوهجي وشكر فيها القيادة الحكيمة على دعمها غير المحدود للحركة الرياضية مشيدا بالطفرة التي تعيشها الرياضة البحرينية بعد الإنجاز في أولمبياد باريس 2024 واهتمام الشيخ خالد بن حمد بالعمل منذ الآن لأولمبياد لوس أنجلوس بما يسهم في تعزيز المكتسبات.
وأعقب ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسين المسلم والتي شكر فيها مملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم مؤكدا أهمية هذه البطولة في التأهل لدورة الألعاب المائية العالمية في سنغافورة 2025.
وشهد الحفل فيلما عن علاقة البحرين بالبحر والغوص وتبع ذلك لوحة فنية درامية على شاطئ (بحرين هاربور) تحكي قصة طفل صغير يكبر فيتعلق برياضة السباحة وسط تشجيع أهله ويضع على عاتقه مسؤولية التغلب على هذا الخوف متخذا من والده وأجداده قدوة في الإقدام وتحدي الصعاب ليقفز من فوق منصة القفز وسط تصفيق الجمهور ويختتم الحفل بدخول الدراجات المائية.
وبحسب نظام البطولة سيمنح كل لاعب أربع غطسات اثنتان يوم السبت وأخريان يوم الأحد فيما ستبدأ جولة السيدات أولا تليها جولات الرجال.
ومن بين الأسماء الكبيرة المشاركة على مستوى السيدات بطلة العالم أربع مرات الأسترالية ريانان إيفلاند (32 عاما) والكندية مولي كارلسون (25 عاما) الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم مرتين فضلا عن الأمريكية كايليا أرنيت (31 عاما) التي احتلت المركز الرابع في بطولة العالم للألعاب المائية الأخيرة التي أقيمت في الدوحة والنجمة الصاعدة الأسترالية زانثيا بينيسي (24 عاما) التي احتلت المركز السادس في بطولتي العالم 2019 و2023 والخامس في عام 2024.
أما عند الرجال فتتركز المواجهة بين آخر بطلين للعالم وهما البريطاني إيدان هيسلوب (22 عاما) والذي يحمل حاليا اللقب والروماني كونستانتين بوبوفيتشي (25 عاما) واللاعبان لديهما نهجان مختلفان إذ أن هيسلوب لاعب سريع ويميل إلى تفضيل الحركات الصعبة والديناميكية للغاية بينما يشتهر بوبوفيتشي بأنه دقيق وأكثر تحفظا بعض الشيء. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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