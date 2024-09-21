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افتتاح بطولة العالم للغطس العالي في البحرين

9/21/2024 12:01:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 20 - 9 (كونا) -- اقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي التي تبدأ غدا السبت لمدة يومين وتنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية.
واكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في كلمة له خلال الحفل ان احتضان المملكة لهذا الحدث يعتبر امتدادا لجهود اللجنة الأولمبية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية ومن بينها رياضة الغطس العالي التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة.
واعرب الشيخ خالد بن حمد وهو أيضا رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره لكافة الجهود الهادفة لتعزيز السياحة الرياضية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مميزة لأكبر البطولات الرياضية في العالم مثمنا ما بذلته كافة اللجان العاملة من جهد لتنظيم هذا الحدث.
وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي تبعته كلمة اللجنة الأولمبية التي ألقاها فارس الكوهجي وشكر فيها القيادة الحكيمة على دعمها غير المحدود للحركة الرياضية مشيدا بالطفرة التي تعيشها الرياضة البحرينية بعد الإنجاز في أولمبياد باريس 2024 واهتمام الشيخ خالد بن حمد بالعمل منذ الآن لأولمبياد لوس أنجلوس بما يسهم في تعزيز المكتسبات.
وأعقب ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسين المسلم والتي شكر فيها مملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم مؤكدا أهمية هذه البطولة في التأهل لدورة الألعاب المائية العالمية في سنغافورة 2025.
وشهد الحفل فيلما عن علاقة البحرين بالبحر والغوص وتبع ذلك لوحة فنية درامية على شاطئ (بحرين هاربور) تحكي قصة طفل صغير يكبر فيتعلق برياضة السباحة وسط تشجيع أهله ويضع على عاتقه مسؤولية التغلب على هذا الخوف متخذا من والده وأجداده قدوة في الإقدام وتحدي الصعاب ليقفز من فوق منصة القفز وسط تصفيق الجمهور ويختتم الحفل بدخول الدراجات المائية.
وبحسب نظام البطولة سيمنح كل لاعب أربع غطسات اثنتان يوم السبت وأخريان يوم الأحد فيما ستبدأ جولة السيدات أولا تليها جولات الرجال.
ومن بين الأسماء الكبيرة المشاركة على مستوى السيدات بطلة العالم أربع مرات الأسترالية ريانان إيفلاند (32 عاما) والكندية مولي كارلسون (25 عاما) الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم مرتين فضلا عن الأمريكية كايليا أرنيت (31 عاما) التي احتلت المركز الرابع في بطولة العالم للألعاب المائية الأخيرة التي أقيمت في الدوحة والنجمة الصاعدة الأسترالية زانثيا بينيسي (24 عاما) التي احتلت المركز السادس في بطولتي العالم 2019 و2023 والخامس في عام 2024.
أما عند الرجال فتتركز المواجهة بين آخر بطلين للعالم وهما البريطاني إيدان هيسلوب (22 عاما) والذي يحمل حاليا اللقب والروماني كونستانتين بوبوفيتشي (25 عاما) واللاعبان لديهما نهجان مختلفان إذ أن هيسلوب لاعب سريع ويميل إلى تفضيل الحركات الصعبة والديناميكية للغاية بينما يشتهر بوبوفيتشي بأنه دقيق وأكثر تحفظا بعض الشيء. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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