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الجزائر تؤكد على الحاجة الملحة لإعادة التركيز على عملية سياسية ذات مصداقية في سوريا

9/21/2024 12:01:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 9 (كونا) -- أكدت الجزائر اليوم الجمعة على الحاجة الملحة لأن تقوم كل الأطراف في سوريا بإعادة التركيز على عملية سياسية ذات مصداقية والانخراط بشكل بناء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون ودعمه.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع شارك بنيويورك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وبالتحديد الأزمة في سوريا.
وأوضحت الخارجية أن الجزائر دعت عبر ممثلها الدائم كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي أعمال من شأنها أن تزيد وتفاقم الأزمة في سوريا مشيرة إلى أن الانتهاكات المتواصلة لسيادة سوريا تهدد بزعزعة الاستقرار الهش في البلاد وتغامر بدفعه مجددا إلى حقبة مظلمة من العنف.
وأضاف بن جامع "نحن أيضا نشعر بقلق عميق حيال عودة العنف في مناطق محددة من سوريا ونعيد تأكيد الدعوة من أجل وقف إطلاق النار على مستوى وطني".
وأعاد التأكيد على "التزام الجزائر الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي" كما حث كافة السوريين على "تخطي اختلافاتهم والارتقاء وإعادة الالتزام بعملية سياسية بقيادة سورية لتسوية وحل هذه الأزمة التي أثرت على بلادهم لأكثر من 13 عاما".
وأكد كذلك على "الحاجة لمشاركة كاملة وذات مغزى لكل السوريين وتحديدا النساء والشباب ومشاركتهم في تصميم ملامح مستقبل بلادهم".
واعتبر بن جامع أن "السوريين يعانون بصمت إحدى أكبر وأسوأ الأزمات الانسانية في الوقت الحالي" مشيرا إلى أن "الأرقام مزعزعة حيث إن 9ر12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي و1ر3 مليون منهم في حالة انعدام غذاء حاد وعدد الذين يعانون من سوء التغذية تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية في حين أن 5ر7 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات".
وأشار إلى أن "انعدام التمويل يعني أن الجهود تركز بشكل أساسي على المساعدات الطارئة على حساب الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر" داعيا المانحين إلى "الايفاء بالتزاماتهم وضمان توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي في سوريا". (النهاية)

م ر / ر ج



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