Saturday, 21 September 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 12 مسلحا وستة جنود من الجيش في اشتباكين بشمال باكستان

9/21/2024 12:01:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 20 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن 12 مسلحا على الأقل وستة من جنوده قتلوا خلال اشتباكين منفصلين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان.
وقالت الدائرة الاعلامية للجيش في بيان "إن قوات الأمن اعترضت مجموعة من سبعة مسلحين حاولوا عبور الحدود الباكستانية - الأفغانية بالقرب من منطقة (سبينوام) بشمال (وزيرستان) في اقليم (خيبر بختونخوا) واشتبكت معهم".
واضافت أنه "خلال تبادل إطلاق النار الكثيف تم قتل جميع المسلحين السبعة فيما عثرت قوات الجيش على مخبأ يتضمن كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات".
وأشارت إلى أنه وقع اشتباك ثان في منطقة (لادها) بجنوب وزيرستان في نفس الإقليم حيث هاجم المسلحون موقعا أمنيا لكن قوات الأمن أحبطت الهجوم وقتلت خمسة مسلحين.
في المقابل أكد البيان مقتل ستة جنود خلال الاشتباكين لافتا الى أن عمليات التطهير جارية حاليا في المنطقة لضمان القضاء على أي مسلحين متبقين. (النهاية)

س ب ك / ر ج



MENAFN21092024000071011013ID1108698606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث