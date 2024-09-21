مقتل 12 مسلحا وستة جنود من الجيش في اشتباكين بشمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 20 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن 12 مسلحا على الأقل وستة من جنوده قتلوا خلال اشتباكين منفصلين في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان.
وقالت الدائرة الاعلامية للجيش في بيان "إن قوات الأمن اعترضت مجموعة من سبعة مسلحين حاولوا عبور الحدود الباكستانية - الأفغانية بالقرب من منطقة (سبينوام) بشمال (وزيرستان) في اقليم (خيبر بختونخوا) واشتبكت معهم".
واضافت أنه "خلال تبادل إطلاق النار الكثيف تم قتل جميع المسلحين السبعة فيما عثرت قوات الجيش على مخبأ يتضمن كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات".
وأشارت إلى أنه وقع اشتباك ثان في منطقة (لادها) بجنوب وزيرستان في نفس الإقليم حيث هاجم المسلحون موقعا أمنيا لكن قوات الأمن أحبطت الهجوم وقتلت خمسة مسلحين.
في المقابل أكد البيان مقتل ستة جنود خلال الاشتباكين لافتا الى أن عمليات التطهير جارية حاليا في المنطقة لضمان القضاء على أي مسلحين متبقين. (النهاية)
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