السادة المشتركون وقراء النشرة على الموقع الإلكتروني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إليكم إعادة مصححة لخبرنا بعنوان (الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الإقليمي في روما) وذلك لإضافة أسماء وصفات عدد من الحاضرين في الفقرة الثانية.
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نقل/ايطاليا/الكويتية/مقر
الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الإقليمي في روما
باريس - 20 - 9 (كونا) -- افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الجمعة مقرها الاقليمي بالعاصمة الإيطالية روما في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين الكويت وإيطاليا.
وتم افتتاح المقر الخطوط بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني وقنصل عام دولة الكويت في ميلانو الشيخ جابر الدعيج الصباح وعدد من السفراء العرب والاجانب المعتمدين في روما والمسؤولين من هيئة الطيران المدني والوزارات المعنية فضلا عن رئيس المقر الإقليمي للخطوط الجوية الكويتية علي الخريم.
وأكد السفير القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الافتتاح على متانة العلاقات الكويتية الإيطالية في المجالات كافة ومنها مجال الطيران والنقل.
ولفت إلى أن هذه العلاقات المتجذرة والتاريخية اتسمت طوال هذه الفترة بروح "التعاون والصداقة والشراكة" مشيرا الى ان هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
كما أشاد القحطاني بالدور المهم لشركة الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت في دعم الشراكة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة التبادل التجاري في حركة الشحن الجوي لطائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار الى "الدور الكبير في مد جسور التواصل بين شعبي البلدين الصديقين متمنيا المزيد من التقدم والنجاح لشركة الخطوط الجوية الكويتية".(النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN21092024000071011013ID1108698605
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