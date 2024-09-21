موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3183235 باريس - شركة الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الاقليمي في العاصمة الإيطالية روما في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين الكويت وإيطاليا.
3183205 الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تنفي صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي
بشأن "اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد" وتقول إن "الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن ولا تزال قيد الدراسة".
3183196 بيروت - (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت نفذتها طائرة حربية من طراز (إف 35) استهدفت خلالها مبنى أصيب بأربعة صواريخ.
3183234 بيروت - عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عصر على مبنى بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يرتفع إلى 14 قتيلا و66 جريحا بينما تتوقع السلطات وجود أعداد إضافية من القتلى مع استمرار رفع الأنقاض.
3183208 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024. (النهاية)
ر ج
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