Saturday, 21 September 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/21/2024 12:01:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3183235 باريس - شركة الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مقرها الاقليمي في العاصمة الإيطالية روما في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين الكويت وإيطاليا.
3183205 الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تنفي صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد" وتقول إن "الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن ولا تزال قيد الدراسة".
3183196 بيروت - (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت نفذتها طائرة حربية من طراز (إف 35) استهدفت خلالها مبنى أصيب بأربعة صواريخ.
3183234 بيروت - عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عصر على مبنى بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يرتفع إلى 14 قتيلا و66 جريحا بينما تتوقع السلطات وجود أعداد إضافية من القتلى مع استمرار رفع الأنقاض.
3183208 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024. (النهاية)

ر ج



MENAFN21092024000071011013ID1108698604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث