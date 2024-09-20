اختتام أسبوع الأمل والتحدي الدولي بكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- اختتمت في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، فعاليات أسبوع الأمل والتحدي لكرة الطاولة، والذي استضافه الاتحاد الأردني بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادين الدولي والآسيوي، والذي شهد مشاركة 31 لاعبا ولاعبة من (الأردن، العراق، لبنان، سوريا، إيران، كازاخستان، أوزبكستان، تايلاند، ماليزيا، قطر، السعودية، سريلانكا، نيبال)، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية والمحاضرات النظرية بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، وفي مقدمتهم ايلينا من كازاخستان، وهشام اسماعيل من مصر، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية الأردنية عمرو رضا.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مديرة أسبوع الأمل هنادي تفاحة، المعسكر حقق كافة أهدافه الفنية نظرا للمستويات المتقدمة التي تمتع بها اللاعبون المشاركون، مؤكدة ان هذا الحدث المهم تزامن مع الحراك الكبير الذي تشهده كرة الطاولة الأردنية والذي يتركز على الفئات العمرية باعتبارها الأساس في عملية التطوير.
وأكدت هنادي تفاحة، أن الاتحاد دفع بأربعة لاعبين للمشاركة في أسبوع التحدي وهم ( مراد الحسني، راكان الزعبي، الين ذريوات، وليندا درويش)، إلى جانب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية (محمد العقيلي، براء الوديان، ليث أبو يمن)، وذلك لإكسابهم الخبرات التدريبية، والاستفادة من المعلومات الفنية التي يمتلكها المدربون المشاركون.
من ناحية أخرى قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، تعيين الكابتن عدنان الديك، ضمن الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، وتكليفه بتدريب لاعبي الفئات العمرية في مدينة العقبة.
ويتمتع الديك بسجل تدريبي حافل، حيث ساهم في اكتشاف الكثير من اللاعبين واللاعبات في مدينة العقبة، وحقق معهم النتائج الجيدة في البطولات المحلية والعربية، كما اشرف على تدريبات فريق العقبة لمدة طويلة، وكان لاعبا مميزا في صفوف الفريق.
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