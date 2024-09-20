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اختتام أسبوع الأمل والتحدي الدولي بكرة الطاولة

9/20/2024 11:59:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- اختتمت في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، فعاليات أسبوع الأمل والتحدي لكرة الطاولة، والذي استضافه الاتحاد الأردني بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادين الدولي والآسيوي، والذي شهد مشاركة 31 لاعبا ولاعبة من (الأردن، العراق، لبنان، سوريا، إيران، كازاخستان، أوزبكستان، تايلاند، ماليزيا، قطر، السعودية، سريلانكا، نيبال)، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية والمحاضرات النظرية بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، وفي مقدمتهم ايلينا من كازاخستان، وهشام اسماعيل من مصر، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية الأردنية عمرو رضا.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مديرة أسبوع الأمل هنادي تفاحة، المعسكر حقق كافة أهدافه الفنية نظرا للمستويات المتقدمة التي تمتع بها اللاعبون المشاركون، مؤكدة ان هذا الحدث المهم تزامن مع الحراك الكبير الذي تشهده كرة الطاولة الأردنية والذي يتركز على الفئات العمرية باعتبارها الأساس في عملية التطوير.
وأكدت هنادي تفاحة، أن الاتحاد دفع بأربعة لاعبين للمشاركة في أسبوع التحدي وهم ( مراد الحسني، راكان الزعبي، الين ذريوات، وليندا درويش)، إلى جانب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية (محمد العقيلي، براء الوديان، ليث أبو يمن)، وذلك لإكسابهم الخبرات التدريبية، والاستفادة من المعلومات الفنية التي يمتلكها المدربون المشاركون.
من ناحية أخرى قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، تعيين الكابتن عدنان الديك، ضمن الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، وتكليفه بتدريب لاعبي الفئات العمرية في مدينة العقبة.
ويتمتع الديك بسجل تدريبي حافل، حيث ساهم في اكتشاف الكثير من اللاعبين واللاعبات في مدينة العقبة، وحقق معهم النتائج الجيدة في البطولات المحلية والعربية، كما اشرف على تدريبات فريق العقبة لمدة طويلة، وكان لاعبا مميزا في صفوف الفريق.

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