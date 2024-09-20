تعادل مثير بين الجزيرة ومغير السرحان بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- انتهت مواجهة الجزيرة ومغير السرحان بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي جرت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الجزيرة كل من أحمد أبو شعيرة 9، خالد صياحين 51، دييجو كالديرون 69، وسجل أهداف مغير السرحان غيث العثامنة 12، وأحمد الحراحشة 20 و27.
وبقي الجزيرة في المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده نقطتين، فيما وصل مغير السرحان إلى 5 نقاط وفي
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