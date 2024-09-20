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تعادل مثير بين الجزيرة ومغير السرحان بدوري المحترفين

9/20/2024 11:59:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- انتهت مواجهة الجزيرة ومغير السرحان بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي جرت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الجزيرة كل من أحمد أبو شعيرة 9، خالد صياحين 51، دييجو كالديرون 69، وسجل أهداف مغير السرحان غيث العثامنة 12، وأحمد الحراحشة 20 و27.

وبقي الجزيرة في المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده نقطتين، فيما وصل مغير السرحان إلى 5 نقاط وفي

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