هل تراعي إدارة قطاع المياه التوازن في توظيف النوع الاجتماعي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - وسط تأكيد تقرير أممي أهمية التنوع بين الجنسين في وظائف المياه، مع الإشارة لضرورة أن تتبوأ المرأة مناصب مهمة في بعض "مرافقها"، عززت خطط وإستراتيجية قطاع المياه الأردني للأعوام 2023 – 2040، تعزيز زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات الإدارية للقطاع مع تمثيل خاص في مناصب صنع القرار والقيادة.
وفيما لفت التقرير الصادر مؤخرا، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى مساهمة تبوؤ المرأة في مناصب مهمة بمرافق المياه، في التواصل مع نحو 50 % من المستفيدين المحتملين ومخاطبتهم بشكل أفضل، أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، حرص قطاع المياه الأردني على "توازن" النوع الاجتماعي دون أن يطغى نوع على آخر، مع مراعاة قدرات التحمل البدنية والجسدية في بعض وظائف المياه الميدانية.
وفي حين أرجع التقرير الذي تمحور عنوانه حول "النوع الاجتماعي للمناصب في مرافق المياه"، أسباب ذلك إلى عوامل عدة منها؛ "خيارات التعليم، حيث تتاح للرجال فرصة أكبر من النساء لدراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن الأعراف الاجتماعية تَعتبر وظائف المياه أكثر ملاءمة للرجال"، قال المصدر إن بعض المشاغل والأعمال والمتطلبات الميدانية لقطاع المياه تفرض نفسها إزاء تعزيز تواجد الرجال، لما لهم من قدرة جسدية وبدنية لتحمله، مثل أعمال المناوبات الليلية الطويلة، أو الاضطرار لأعمال بعض الإصلاحات في أوقات غير ملائمة لخروج النساء، وغيرها.
وأضاف المصدر أن المرأة تشغل نسبة ممتازة من المناصب والوظائف المكتبية أو الإدارية المرتبطة بقطاع المياه، مشيرا إلى أن تلك النسبة تبلغ ما يتجاوز 50 %.
وفي محورها حول حوكمة قطاع المياه والتطوير المؤسسي، اعتبرت الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، أن الحوكمة الفعالة للقطاع أمر أساسي لتحقيق الاستدامة والأمن المائي الدائم.
وقالت إستراتيجية "المياه" إن ذلك ينعكس في الهدفين المحوريين لقطاع المياه المتمثلين في تحديث قطاع المياه من خلال الإصلاح القانوني والمؤسسي إلى جانب التنظيم النزيه والشفاف لخدمات المياه والصرف الصحي وتكلفتها.
وتابعت: "ترتبط حوكمة المياه بكيفية تأثير الأطر القانونية، والسياسات والهياكل المؤسسية، والأدوار والمسؤوليات والحوافز على الإدارة الفعالة لمصادر المياه، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والإبقاء على قطاع متجاوب وخاضع للمساءلة ومستدام ماليا".
وحول الأهداف والغايات المنهجية التي تضمنتها إستراتيجية "المياه"، أكدت أهمية التركيز على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية وتمكين الشباب في مختلف مؤسسات قطاع المياه.
وبينت أنها تتمثل في زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات الإدارية لقطاع المياه مع تمثيل خاص في مناصب صنع القرار والقيادة، وتعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في خطط قطاع المياه والإستراتيجيات والبرامج والتوعية والمشاركة والأنشطة.
وذلك إلى جانب زيادة مشاركة الشباب وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع المياه لتطوير الجيل القادم من قادة ومشغلي قطاع المياه، والاستمرار في تنفيذ سياسة النوع الاجتماعي الحالية لقطاع المياه.
وعودة لتفاصيل التقرير الأممي، ذكر أن "وظائف المياه يهيمن عليها الرجال بشكل كامل تقريبا"، مضيفا أنه "في المتوسط، يشغل الرجال 79 % من الوظائف في مرافق المياه، ويشكلون 78 % من المهندسين، و76 % من المديرين في أماكن العمل تلك"، وأرجع أسباب ذلك إلى عدد من العوامل منها؛ "خيارات التعليم، حيث تتاح للرجال فرصة أكبر من النساء لدراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن الأعراف الاجتماعية تَعتبر وظائف المياه أكثر ملاءمة للرجال".
وأشار التقرير إلى مساهمة التنوع بين الجنسين في وظائف المياه في حل بعض المشاكل المرتبطة بمخاطر تعرض الفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في بعض الدول التي تضطر فيها النساء والفتيات لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية، وذلك توازيا لمخاطر مرتبطة بالافتقار لمرافق خدمات الصرف الصحي والنظافة الشاملة للجنسين.
وتظهر الشواهد والأدلة المستقاة من القطاع الخاص أن الشركات التي تتمتع بمعدلات أعلى في تنوع موظفيها تحقق أداءً أفضل، فلديها معدلات دوران أقل لموظفيها، وتكون أكثر ابتكاراً، وتتمتع بحوكمة أفضل، كما يمكنها تقديم المنتجات والخدمات بمزيد من الفعالية، وهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
ووجدت دراسات أخرى أن النساء تعطي قيمة أعلى لجودة المياه، وأنهن أكثر وعياً باستخدام الموارد الطبيعية من الرجال، ومن المرجح أن يستثمرن في الممارسات المراعية للبيئة والحلول المستدامة.
وتفسر هذه الحقائق السبب في أن المساواة في الحصول على وظائف أكثر، وأفضل هي إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك الدولي الجديدة للمساواة بين الجنسين للأعوام 2024-2030، التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وهي مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.. تنويع مؤسسة مياه واحدة في كل مرة!
وتقدم هذه المبادرة، التي تأسست في العام 2019، مجموعة من الخدمات لمساندة مؤسسات المياه في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتتكامل المبادرة جيداً مع أدوات البنك الدولي الأخرى ومسارات العمل من أجل توفير نهج شامل لمساعدة البلدان المتعاملة معنا على تقديم الخدمات للمستفيدين.
ويساهم شركاء مختلفون، بما في ذلك مرافق المياه وشركات القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، في تحقيق رسالة مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
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