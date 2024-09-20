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هل تراعي إدارة قطاع المياه التوازن في توظيف النوع الاجتماعي؟

9/20/2024 11:59:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - وسط تأكيد تقرير أممي أهمية التنوع بين الجنسين في وظائف المياه، مع الإشارة لضرورة أن تتبوأ المرأة مناصب مهمة في بعض "مرافقها"، عززت خطط وإستراتيجية قطاع المياه الأردني للأعوام 2023 – 2040، تعزيز زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات الإدارية للقطاع مع تمثيل خاص في مناصب صنع القرار والقيادة.
وفيما لفت التقرير الصادر مؤخرا، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى مساهمة تبوؤ المرأة في مناصب مهمة بمرافق المياه، في التواصل مع نحو 50 % من المستفيدين المحتملين ومخاطبتهم بشكل أفضل، أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، حرص قطاع المياه الأردني على "توازن" النوع الاجتماعي دون أن يطغى نوع على آخر، مع مراعاة قدرات التحمل البدنية والجسدية في بعض وظائف المياه الميدانية.
وفي حين أرجع التقرير الذي تمحور عنوانه حول "النوع الاجتماعي للمناصب في مرافق المياه"، أسباب ذلك إلى عوامل عدة منها؛ "خيارات التعليم، حيث تتاح للرجال فرصة أكبر من النساء لدراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن الأعراف الاجتماعية تَعتبر وظائف المياه أكثر ملاءمة للرجال"، قال المصدر إن بعض المشاغل والأعمال والمتطلبات الميدانية لقطاع المياه تفرض نفسها إزاء تعزيز تواجد الرجال، لما لهم من قدرة جسدية وبدنية لتحمله، مثل أعمال المناوبات الليلية الطويلة، أو الاضطرار لأعمال بعض الإصلاحات في أوقات غير ملائمة لخروج النساء، وغيرها.
وأضاف المصدر أن المرأة تشغل نسبة ممتازة من المناصب والوظائف المكتبية أو الإدارية المرتبطة بقطاع المياه، مشيرا إلى أن تلك النسبة تبلغ ما يتجاوز 50 %.
وفي محورها حول حوكمة قطاع المياه والتطوير المؤسسي، اعتبرت الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، أن الحوكمة الفعالة للقطاع أمر أساسي لتحقيق الاستدامة والأمن المائي الدائم.
وقالت إستراتيجية "المياه" إن ذلك ينعكس في الهدفين المحوريين لقطاع المياه المتمثلين في تحديث قطاع المياه من خلال الإصلاح القانوني والمؤسسي إلى جانب التنظيم النزيه والشفاف لخدمات المياه والصرف الصحي وتكلفتها.
وتابعت: "ترتبط حوكمة المياه بكيفية تأثير الأطر القانونية، والسياسات والهياكل المؤسسية، والأدوار والمسؤوليات والحوافز على الإدارة الفعالة لمصادر المياه، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والإبقاء على قطاع متجاوب وخاضع للمساءلة ومستدام ماليا".
وحول الأهداف والغايات المنهجية التي تضمنتها إستراتيجية "المياه"، أكدت أهمية التركيز على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية وتمكين الشباب في مختلف مؤسسات قطاع المياه.
وبينت أنها تتمثل في زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات الإدارية لقطاع المياه مع تمثيل خاص في مناصب صنع القرار والقيادة، وتعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في خطط قطاع المياه والإستراتيجيات والبرامج والتوعية والمشاركة والأنشطة.
وذلك إلى جانب زيادة مشاركة الشباب وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع المياه لتطوير الجيل القادم من قادة ومشغلي قطاع المياه، والاستمرار في تنفيذ سياسة النوع الاجتماعي الحالية لقطاع المياه.
وعودة لتفاصيل التقرير الأممي، ذكر أن "وظائف المياه يهيمن عليها الرجال بشكل كامل تقريبا"، مضيفا أنه "في المتوسط، يشغل الرجال 79 % من الوظائف في مرافق المياه، ويشكلون 78 % من المهندسين، و76 % من المديرين في أماكن العمل تلك"، وأرجع أسباب ذلك إلى عدد من العوامل منها؛ "خيارات التعليم، حيث تتاح للرجال فرصة أكبر من النساء لدراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن الأعراف الاجتماعية تَعتبر وظائف المياه أكثر ملاءمة للرجال".
وأشار التقرير إلى مساهمة التنوع بين الجنسين في وظائف المياه في حل بعض المشاكل المرتبطة بمخاطر تعرض الفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في بعض الدول التي تضطر فيها النساء والفتيات لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية، وذلك توازيا لمخاطر مرتبطة بالافتقار لمرافق خدمات الصرف الصحي والنظافة الشاملة للجنسين.
وتظهر الشواهد والأدلة المستقاة من القطاع الخاص أن الشركات التي تتمتع بمعدلات أعلى في تنوع موظفيها تحقق أداءً أفضل، فلديها معدلات دوران أقل لموظفيها، وتكون أكثر ابتكاراً، وتتمتع بحوكمة أفضل، كما يمكنها تقديم المنتجات والخدمات بمزيد من الفعالية، وهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
ووجدت دراسات أخرى أن النساء تعطي قيمة أعلى لجودة المياه، وأنهن أكثر وعياً باستخدام الموارد الطبيعية من الرجال، ومن المرجح أن يستثمرن في الممارسات المراعية للبيئة والحلول المستدامة.
وتفسر هذه الحقائق السبب في أن المساواة في الحصول على وظائف أكثر، وأفضل هي إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك الدولي الجديدة للمساواة بين الجنسين للأعوام 2024-2030، التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وهي مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.. تنويع مؤسسة مياه واحدة في كل مرة!
وتقدم هذه المبادرة، التي تأسست في العام 2019، مجموعة من الخدمات لمساندة مؤسسات المياه في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتتكامل المبادرة جيداً مع أدوات البنك الدولي الأخرى ومسارات العمل من أجل توفير نهج شامل لمساعدة البلدان المتعاملة معنا على تقديم الخدمات للمستفيدين.
ويساهم شركاء مختلفون، بما في ذلك مرافق المياه وشركات القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، في تحقيق رسالة مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.

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