مطالبة أممية بالتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة، إن الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يلقون جثثا من فوق أحد الأسطح في الضفة الغربية المحتلة، هو أمر بشع وغير إنساني.
وأكد دوجاريك ضرورة التحقيق في الحادثة التي نقلها الفيديو ومحاسبة المسؤولين عنها وأن يكون أي تحقيق يتم إجراؤه شفافا.
وأعرب المتحدث الأممي عن القلق البالغ بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير.--(بترا)
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