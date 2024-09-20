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مطالبة أممية بالتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة

9/20/2024 11:59:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة، إن الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يلقون جثثا من فوق أحد الأسطح في الضفة الغربية المحتلة، هو أمر بشع وغير إنساني.


وأكد دوجاريك ضرورة التحقيق في الحادثة التي نقلها الفيديو ومحاسبة المسؤولين عنها وأن يكون أي تحقيق يتم إجراؤه شفافا.


وأعرب المتحدث الأممي عن القلق البالغ بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير.--(بترا)


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